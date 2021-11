“No me toques, no me gustan las negras”: cuánto tendrá que pagar de multa la mujer que insultó a una policía

Una discusión de pareja terminó a los gritos y en un verdadero escándalo en el límite entre los barrios porteños de Núñez y Colegiales, en donde una joven además agredió verbalmente a efectivos de la Policía de la Ciudad.

“No me toques, no me gustan las negras”, le gritó en reiteradas oportunidades una joven a una de las policías.

Como se observa en las imágenes, los oficiales primero intentaron calmar a la joven que parecía estar muy desbordada, hasta que comenzó a insultar a una de las policías. En el medio, además, abrazó a otro de los efectivos.

La sanción que puede recibir

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, presentó una denuncia por discriminación contra una mujer que agredió verbalmente a una oficial de la Policía de la Ciudad durante un incidente que protagonizó en la vía pública en Colegiales.

La denuncia es por la posible trasgresión a la Ley N° 23.592 y al artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los insultos racistas no tienen castigo

“Quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa”, reza el artículo que podría aplicarse a la joven.

“Situaciones como éstas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos”, enfatizó D’Alessandro.

ASÍ FUE EL EPISODIO: