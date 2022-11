“No creo que mi hijo se haya suicidado”, dijo el padre de Samuel Rebollo, el exjugador de Aldosivi fallecido

José Rebollo, padre de Samuel Rebollo, el juvenil futbolista dejado libre por Aldosivi, de Mar del Plata, que falleció la semana pasada, dijo hoy descreer que su hijo “se haya suicidado como dijeron los informes sobre su muerte”.

En un duro testimonio en el programa “La Voz del Estadio”, de radio Eter de Mar del Plata, el padre de Samuel Rebollo, sostuvo: “no ceo que mi hijo se haya suicidado con un clavito en un techo y 87 kilos de peso. Ahí pasó otra cosa y no voy a parar hasta no ver todas las cámaras de seguridad del edificio. Si no hay justicia para que mi hijo descanse en paz y yo sepa la verdad, hay una justicia divina que los va a castigar”.

“Él era tan fuerte de la cabeza como lo mostraba en la cancha, porque así lo era en la vida, y estaba esperando conseguir pasaje para venir a Salta con alegría”, explicó José sobre su hijo.

“Samuel estaba contento en Mar del Plata. Quiero agradecer a Aldosivi porque tenían psicóloga y tenía amigos con los que compartía los días libres. Él me dijo que se había adaptado a la ciudad y si no conocía a alguien de otro club para quedarse; podía ser Alvarado, pero lo llevaron para otra prueba en la que no quedó en Villa Dálmine”, señaló.

Samuel Rebollo de 20 años formaba parte de la cuarta división de Aldosivi. El 12 de octubre había sido dejalo libre en el club marplatense.

Un caso similar había acontecido en 2019 con un chico de 18 años, Leandro Latorre, quien se quitó la vida después de quedar también en libertad de acción en el Aldosivi, luego de sufrir anteriormente una severa lesión.