“Ni siquiera la pintan”: Alberto Gelené denuncia “abandono total” de la Ruta 3

Un grave accidente ocurrido este martes volvió a poner en agenda la crítica situación de la Ruta Nacional 3. El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, advirtió que el tramo entre Las Flores y Azul está en estado de abandono total, sin mantenimiento ni inversión en infraestructura vial.

Gelené expresó su preocupación por la seguridad en la Ruta 3, especialmente tras el siniestro vial que dejó víctimas fatales y heridos, y cuya jurisdicción corresponde al partido de Monte. «Es un día muy triste. Lo que pasó hoy vuelve a mostrar lo que venimos advirtiendo hace años», expresó el intendente en diálogo con Radio Provincia.

El tramo entre Las Flores y Azul, detalló, es uno de los más afectados: «Está completamente abandonado. No tiene mantenimiento, no hay demarcación, la carpeta asfáltica está destruida. De noche no se ve nada. Es un peligro absoluto».

Según explicó, la única obra que continúa en ejecución es la autovía entre Monte y Gorchs, que se reactivó durante la gestión de Alberto Fernández a partir de un crédito del BID, tras el fracaso de los contratos PPP del gobierno de Mauricio Macri. “Es la única que sigue, pero se circula por una sola mano y, con niebla o malas condiciones climáticas, el riesgo es enorme”.

Además, recordó que la obra del distribuidor en la intersección de Ruta 3 y 91 en Las Flores está totalmente paralizada, y que no hay ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno nacional: «Estamos aislados. No tenemos diálogo ni información. No hay prioridad para la seguridad vial».

El intendente también apuntó contra Corredores Viales, empresa estatal encargada del mantenimiento: “No existe. Ni siquiera pintan la ruta. Y ahora hay versiones de una posible privatización. Pero lo concreto es que hoy nadie se está ocupando de esta traza clave para el interior de la Provincia”.

La falta de inversiones y de respuestas oficiales genera una creciente preocupación en toda la región: «La Ruta 3 merece tener su autovía hace tiempo. Por el tránsito de camiones, por los micros, por todo. Es una demanda histórica. El gobierno nacional debe invertir urgentemente en infraestructura», reclamó.

En cuanto al accidente ocurrido en Monte, informó que los heridos fueron trasladados al Hospital Cuéllar de Cañuelas. «Lamentablemente hubo víctimas fatales. Es una tragedia que podría haberse evitado si tuviéramos rutas seguras».