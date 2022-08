El palista Néstor “Piri” Pinta fue sobreseído en la causa por encubrimiento de abuso sexual

El dos veces campeón mundial de canotaje y exdirector de Deportes y profesor de la Escuela Municipal de Canotaje del municipio de Carmen de Patagones, Néstor “Piri” Pinta, fue sobreseído en una causa donde era acusado por encubrimiento de abuso sexual que habría cometido su padre contra una joven de 15 años.

El juez de Garantías 2 de Bahía Blanca, Guillermo Mercuri, sobreseyó a Néstor Aldo “Piri” Pinta por su eventual participación en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el que había sido denunciado por una alumna de la escuela Municipal de Canotaje de Patagones en julio de 2020.

El magistrado en su resolución sostuvo que “no existió o al menos se encuentra desmentido en el sumario un reproche o reclamo a partir del cual Néstor Pinta tomase conocimiento de la posibilidad de una situación de abuso”.

“En esas condiciones, la pretensión de la acusación particular no encuentra suficiente sustento, desde que no existen elemento de prueba ni tampoco resulta razonable prever su futura incorporación que permitan acreditar que Pinta tuviese conocimiento de los abusos sexuales que llevaba a cabo su padre, y por lo tanto no puede reprochársele no haberlos impedido”, agregó la resolución del magistrado bahiense.

La víctima radicó a mediados de 2020 una denuncia por abusos cometidos entre septiembre de 2015 y noviembre de 2016 por Aldo Pinta, padre del ex funcionario municipal, quien luego de la acusación se quitó la vida, dejando extinta la causa.

Tras la muerte de Aldo Pinta, la defensa pidió a la fiscalía la imputación de su hijo, quien es múltiple campeón de regatas, por encubrimiento de los abusos sexuales que su padre habría consumado contra la joven cuando tenía 15 años y tomaba clases de ese deporte.

Al momento de los hechos, Néstor Pinta era director de Deporte de Carmen de Patagones y profesor de la Escuela Municipal de Canotaje, donde habrían ocurrido los abusos sexuales. “Piri” ganó 15 veces la histórica Regata del río Negro, lo que lo convirtió en uno de los palistas más importantes del país.

La joven que denunció los abusos sexuales asegura que “Piri” facilitaba los abusos cometidos por su padre. “Saber que él estaba afuera y permitía que esto pasara aún hoy me duele y me entristece porque no tengo dudas de que su padre no hubiese abusado sin la complicidad de Néstor. Él era la figura, era todo, nos metía en la cabeza que eran masajes. ‘Papá te va a hacer masajes y te va a sacar las tensiones’, nos decía”, relató.