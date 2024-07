Néstor Álvarez sobre la Planta de GNL en Bahía Blanca: “Estamos discutiendo entre el segundo puerto más importante del país y una maqueta”

Un micro de larga distancia de la empresa Ruta Atlántica con 49 pasajeros a bordo volcó esta madrugada en la Ruta 2 a la altura de Lezama. Por el accidente hay varios heridos, algunos de ellos de gravedad. A los dos choferes se les realizó el test de alcoholemia, el cual dio negativo.

El siniestro ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el kilómetro 144 cuando, por motivos que son de investigación, el micro de dos pisos de la empresa Ruta Atlántica volcó sobre la banquina del lado derecho.

Continúa el corte total de de #Autovía2 km 142 mano a Mar del Plata en Lezama, por #vuelco de un micro.

Se están realizando las pericias viales.

Se circula por contracarril.

Precaución@ernestoarriaga @VTVinfo @solotransito @APTTA_ https://t.co/qgZAdN8Yhs pic.twitter.com/ZwccDfWV1D — Cronista de Tránsito (@aleginart) July 25, 2024

El micro había partido desde Morón y tenía como destino las ciudades de Pinamar y Villa Gesell.

Carlos Firmapaz, jefe de Bomberos de Lezama, comentó: “Hay heridos de consideración producto del vuelco, porque algunos pasajeros quedaron atrapados en la parte de abajo del micro”, detalló.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Lezama, Chascomús y Castelli. Sin embargo, uno de ellos fue trasladado vía aérea a La Plata debido a la gravedad de sus lesiones.

“Hay heridos, la gran mayoría no son de gravedad. Sí hay dos heridos de gravedad alojados en el hospital de Chascomús y que en el transcurso de las horas van a ser derivados, siempre y cuando el cuadro de salud de los permita”, advirtió el fiscal de Chascomús, Jonatan Robert.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar la dinámica y la causa del accidente.

Según trascendió, el micro de Ruta Atlántica con dominio NND 884 tenía 25 infracciones por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, porque los ocupantes no usaron los cinturones de seguridad y por no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel.