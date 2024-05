Nena de Necochea contrajo SUH en Bariloche y fue trasladada en un vuelo sanitario al Hospital de Niños de La Plata

Juan José Orgeira agente de la Policía Federal y custodio de Milei fue asesinado junto su hija por su propia esposa que luego se suicidó en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. La mujer fue identificada como Vanesa Santi, de 40 años.

El lamentable episodio tuvo lugar en la vivienda familiar, donde Vanesa utilizó el arma reglamentaria de su marido para cometer los trágicos actos.

El alerta se originó cuando un compañero de trabajo de Orgeira se acercó hasta la propiedad debido a que no había acudido a relevarlo y no contestaba los mensajes cuando intentaba comunicarse.

Fue entonces cuando se toparon con una escena estremecedora y una carta dejada por la mujer, que deja una sombra de dolor y consternación en la comunidad. Además, los peritos de Casos Especiales de la Policía Bonaerense que trabajaron en la escena secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

En la planta alta de la vivienda encontraron el cuerpo de Orgeira. Mientras que abajo estaban los cuerpos de la nena, de apenas cuatro años, y el de su mamá, Vanesa Santi, quien se habría suicidado tras cometer el doble crimen.

Juan José Orgeira, de 45 años, trabajaba en la División Explosivos de la Presidencia, y eventualmente integraba la custodia de Javier Milei.

En este contexto, se investiga si se trató de un doble homicidio seguido de suicidio cometido por la mujer. Aunque, por lo pronto, eso continúa bajo investigación, en el marco de una causa que hasta el momento permanece caratulada como “averiguación causales de muerte”.

Qué decía la carta de la mujer que mató a su esposo y a su hija

En tanto, en la misteriosa carta manuscrita que dejó la mujer, expresó: “Somos una familia hermosa que nos amamos, y nada ni nadie nos va a poder separar. Mi bebé es mi vida. Desde que supe que estaba embarazada que la cuido. Ni un minuto la dejé sola. Solo yo la cuidé, nadie más. El único que seguro está conmigo. Mamá y bebé siempre juntas. Las nenas decíamos nosotras. A todos lados con mi bebé siempre abrazadita al peto (el pecho de mamá).

«Sólo mi bebé y yo sabemos cómo nos robaron el alma, la alegría, la vida. Hicieron todo para que nos fuéramos, pero nos vamos a ir juntos, en familia. Anto no vio nada ni contó nada de todo lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos, supe la verdad. Pero no nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo», agregaba.

Y concluía: «A mi esposo, que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. Que me cuidó desde que lo conocí a los 13 años míos y 17 de él. A los 20 años de conocernos, nos casamos y tuvimos a la bebé más hermosa, Antonia, mi bebé. Me los llevo conmigo a los dos”.