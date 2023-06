En Necochea suspendieron una docente por trabajar la ESI con una novela: “Es muy triste lo que estoy viviendo”

Una docente de literatura especializada en Educación Sexual Integral (ESI) fue apartada del aula por los directivos de la Escuela Secundaria Nº7 de la ciudad bonaerense de Necochea por dar como lectura el libro “Cometierra” de Dolores Reyes a estudiantes de cuarto año. Un grupo de padres se quejó por un capítulo que relata una escena de sexo explícito por lo que lo tildaron de “porno”. Sin embargo, esta novela trabaja muchas problemáticas actuales como la violencia de género, el consumo problemático de alcohol y drogas, las relaciones familiares y las relaciones amorosas.

Malainfluencia: Estás en el ojo de la tormenta, Vale, ¿cómo empezó esta seguidilla de calumnias?

Vale Anto: Todo empezó con la lectura de la novela “Cometierra” de la escritora Dolores Reyes en dos cursos de cuarto año de secundaria superior, (tienen entre 14 y 18 años). Antes de llegar al capítulo 30, el famoso relato “porno”, que por supuesto no lo es, les había dicho que íbamos a leer un capítulo que se opinó en otras ciudades que es medio controversial, porque hay una escena sexual. Que para muchas personas, aun hoy en día la sexualidad es algo tabú y genera vergüenza o incomodidades . Tanto que “de eso no se habla”. Les dije que cualquier inquietud o duda que tuvieran me la podían plantear y las íbamos a ir trabajando juntes. Que mi intención no era generar incomodidades sino sacarle el velo, lo tabú a la sexualidad y dije citando a Graciela Morgade, siempre lo digo: “toda educación es sexual”, que aunque no se la nombre, la sexualidad es un discurso omnipresente, como planteó Michel Foucault.

Malainfluencia: Es decir que la clase estuvo pensada desde la ESI, para luego de la lectura abrir debate.

Vale Anto: Por supuesto, y para hacerlo más dinámico escuchamos el capítulo narrado en Spotify, donde está toda la obra. Llevé un parlantito, para que se escuche bien y ponerle un poco de onda a la clase. Después de leer el capítulo, donde aparece esta famosa “escena porno”, pregunté qué les pareció, dije que hay algo que no se nombra y es muy importante. Ahí salió el tema del preservativo, hablé de los preservativos para personas con pene y personas con vulva, les pregunté si sabían qué era el campo de látex, que todas las prácticas sexuales debían ser con preservativo, usé la palabra “forro”, en algunas de las frases porque el lenguaje debe ser cercano.

Malainfluencia: ¿De verdad en este tiempo donde el lecto adolescente es incorporado todo el tiempo por les adultes, hay quienes se espantan de la palabra “forro” como sinónimo de preservativo?

Vale Anto: Ojalá no fuera así, pero por usar esa terminología más cercana a ellxs, muchxs me acusaron de emplear “lenguaje inapropiado hacia menores”. El eje de la lectura del cuento era hablar, como hablamos, de consentimiento explícito, de deseo, de placer no sólo como privilegio heterosexual y para reafirmar que si no hay consentiemiento es abuso. Llevé un librito de Chirimbote para los primeros años de la infancia (de tapa naranja) como ejemplo de que es un tema más y que se debería abordar con naturalidad.

Malainfluencia: ¿Y les estudiantes cómo estuvieron durante la clase?

Vale Anto: En general estaban calladxs, algunxs aportaron sus experiencias. En general apuntaban a que no se cuidaban, y surgió de algunas chicas la cuestión del sometimiento al deseo del varón, que a veces no pensaban en su deseo.

Malainfluencia: Temas imprescindibles, ESI, nada menos. Por lo que contás no hubo nada fuera de lugar más que lo que puedan cuestionar, de palabras incuestionables, los censoresde la lengua, ¿o de verdad hay un cuestionamiento a la obra leída y escuchada?

Vale Anto: Supongo que por todo, todo molestó. La clase fue en esos términos. Yo salí muy conforme, contenta de lo que en 2023 podés hablar, que para estos temas haya un marco legal. De verdad me sentí conforme y segura de lo que había hecho, había brindado un espacio de escucha, de confianza sin prejuicios y compartiendo información que he estudiado. El tema llegó después, en algún momento de la clase filmaron la explicación, no sé bien qué parte y ahí empezó a circular que yo les daba para leer porno y les hablaba de porno.

Malainfluencia: Pero esa visión, ¿fue de les estudiantes o de les adultos?

Vale Anto: De les adultes, el equipo directivo es muy condescendiente con las familias religiosas de la escuela, aunque es una institución laica. Y como en el otro 4to habíamos leído una nota de página/12, donde unos expertos hablaban de las repercusiones de la novela en Neuquen en una escuela confesional, y cómo estaba atravesada por la ESI, las familias tomaron esa lectura como que yo les mandé una carta simbólica tratándolos de oscurantistas para silenciarlos.

Malainfluencia: ¿Pensás que falta capacitación en ESI de lxs directivos de las escuelas?

Vale Anto: Mucha, hay autoridades educativas que no estan capacitadas. Tampoco funcionarixs y ex funcionarixs. La página de la novela que narra el vínculo sexo afectivo se trasladó en un posteo de redes de una ex funcionaria del macrismo, con más de cien comentarios. De ahí pasó a los medios más amarillitas de Necochea, en ese posteo las familias se arengaban a ir a denunciarme, expusieron mi nombre y apellido, “Vayamos todos así tiene mas peso la denuncia”, decían. A esa escuela pública van muchas familias y les dan demasiado lugar porque están en contra de la ESI y de mí, obviamente por ser feminista, por haber militado la IVE (interrupción voluntaria del embarazo), ir con el pañuelo verde, usar lenguaje inclusivo, defender la vestimenta de lxs pibes, hablarles del Reglamento General de Instituciones Educativas y la última resolución para los AIC (acuerdos institucionales de convivencia) que dicen que la vestimenta no puede ser motivo de impedir el derecho a la educación. El tema del mate, gran animador de la dinámica del aula, es un prohibido enorme ahí. En fin, he ido con el pelo de colores fantasías y eso también molestó. Con el equipo hemos tenido muchos encuentros en el pasillo donde me dicen que transgredo y no cumplo con los ideales de la institución. Y si alguna familia va a quejarse porque le dijeron algo a la hija por la ropa, de alguna manera utilizan un discurso para indagar si yo no dije algo fuera de lugar, o queriendo saber por qué recurren a mí, que les dice la profesora Antognetti. Como llevándolos a que hablen mal de mí. Y lo sé porque una familia amiga fue. También están los que se quejan porque hablo con lenguaje no binario, o hablé de aborto o dije que a las clases de salud y adolescencia le faltaba ESI, porque seguían hablando de aparato reproductor femenino y masculino, etcétera. En esa escuela, este año, a una profesora una familia le pegó por desaprobar a una estudiante, pero ese equipo de conducción se encargó de decirles a esos adultos “fue decisión de la docente desaprobarla”, y palabras expresadas por la misma docente, luego de ser golpeada le dijeron “y por qué no te fuiste antes” no acompañando, sino tirándole la responsabilidad.

Malainfuencia: Querés decir que había un ambiente bastante caldeado para que pasara algo así, ¿una “crónica de una muerte anunciada”?

Vale Anto: Y sí…es una escuela muy conserva dónde la ESI no existe. Y quienes intentamos darla nos la hacen padecer y quedar como pornográficas. A una profe le pasó en primer año, habló de métodos anticonceptivos y una familia evangelista se quejó y al otro día el director estaba observando la clase. Que por un lado está bien, porque es parte de su rol, pero no fue a compañar, fue a intimidar.

Malainfluencia: ¿Y cómo sigue esta situación?

Vale Anto: La semana pasada fueron varias familias a la dirección. No fueron capaces de decirles que sabían que yo estaba dando esa novela. Hacia al menos fácil quince días que lo sabían. Nunca se acercaron a decirme: “Valeria, hay conflicto vamos a abordarlo con las familias”, “Vamos a hacer alguna nota”, “Vamos a tratar de mediar”, “Voy a estar en una clase”. Nada. Silencio absoluto. El miércoles pasado llegaron las familias. Este lunes me llamó el inspector y me dijo que no debo asistir a mis cursos y que tengo que cumplir mis horas en jefatura distrital por citación de autoridad competente.

Malainfluencia: ¿Lo que en castellano rioplatense llamamos “una cama”?

Vale Anto: No lo sé. Es todo lo que me dicen. Ayer miércoles, me habló otro inspector, es muy triste lo que estoy viviendo.

Malainfluencia: Esta situación debe estar afectándote mucho, ¿quién te esta ayudando?

Vale Anto: Estoy pasando muy mal, casi no duermo, ¿sabés qué fue lo más feo? Que ayer hablé con funcionarios y me dijeron que no querían que la ESI quede “manchada”. Y que por ahí no fue la mejor manera de abordar la obra. Hace ocho años que milito la ESI, estoy especializada. La ESI es mi vida, tengo un hijo trans, quiero otro mundo para él y mis estudiantes. Por suerte tengo apoyo de muchxs compañerxs y los mensaje hermosos de lxs pibis, que si no…

Malainfluencia: ¿Creés que los propios funcionarixs que deben defenderla la reducen a lo que es, una ley de letra muerta que muy pocos trabajan y cuando esxs docentes lo hacen no se lxs cuida?

Vale Anto: Es que mis compas dicen: “Si vos, que hace un montón, estás con la ESI, estudiás, te especializaste, tenés una diplomatura en ESI, no parás de formarte, te pasa eso, yo ni la toco más, que no me vengan más con la ESI”. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando?

Malainfluencia: ¿Un mensaje político asociado a la derechización de algunos sectores que abogan por la derogación de la ESI?

Vale Anto: algo de eso tiene que haber, es un año electoral, En una escuela donde la ESI no existe y vengo yo, y les digo que la ESI es integral porque habla de deseo y placer, porque ahora sabemos que las relaciones sexuales no son con fines reproductivos, chau, soy “la profe porno”.

Malainfluencia: Mucha gente te está apoyando, esos sectores no quieren que seas la mártir de la ESI, cuidarte a vos, es cuidar a la ESI que tanto costó conseguir y necesita avanzar aún más, por deconstruir la concepción binaria que aún perdura.

Vale Anto: Lo sé, odian el transfeminismo, odian que algunos colectivos obtengan derechos, es muy difícil trabajar en medio de este oscurantismo si lxs que hacemos lo que debemos somos castigados.

Malainfluencia: Desde nuestra posición de feministas que militamos el “si tocan a una nos tocan a todas” estamos con vos y vamos a difundir y denunciar todo lo que se pueda.

Vale anto: Muchas gracias, compas, supe que en algunos lugares van a hacer marchas para defender la ESI, esto que me hacen a mí es un disciplinamiento para todes y no se debe permitir.