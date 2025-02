Necochea: encuentraron el cuerpo de Santiago Haedo, el joven que se metió al mar de madrugada y desapareció

Matías Paredes de 26 años regresaba con dos amigos de ver la presentación del equipo de fútbol de Alvarado de Mar del Plata para esta temporada. Cinco policías de civil en dos vehículos sin patente los interceptaron y, luego de una persecución, desataron una gran balacera que terminó con la muerte del joven que no tenía antecedentes penales.

«Si mi hijo hubiera sido un chorro, yo lo hubiese entregado para que no lastimase a más personas. Pero él no hizo nada, quiero justicia y que alguien pague», aseguró la madre del joven.

Matías Paredes era albañil en diferentes obras y tenía una hija de 3 años. No tenía antecedentes y tampoco los otros dos jóvenes que lo acompañaban en el Fiat Palio color rojo.

Luego de ver la presentación de Alvarado, los tres jóvenes fueron interceptados a la 1.30 de la madrugada por tres policías de civil en una Ford Ecosport sin patente.

Las primeras hipótesis deducen que, asustados, los jóvenes escaparon y se inició una pequeña persecución que siguió cuatro cuadras más adelante, en Fortunato de la Plaza y Polonia, donde fueron bloqueados por otros dos policías de civil en un Bora que bajaron y quisieron abrir la puerta del Palio.

Los chicos escpaaron nuevamente y los efectivos desataron una balacera que produjo la muerte de Matías de cuatro disparos. El auto quedó detenido en Goñi bis y la 37, donde recién aparece el primer patrullero debidamente identificado.

Los policías involucrados son Héctor Murray, policía de Estación Camet, Yancamil Masia, de comisaría 14, y Emilio Flores, de la 15, Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, ambos de la comisaría 16.

El fiscal de la causa Alejandro Pelegrinelli, a cargo de la investigación, señaló que la principal hipótesis es que se trató de un caso de gatillo fácil.

«Un Fiat Palio color rojo con tres jóvenes a bordo, es interceptado por dos vehículos no identificables, no venían en persecución, el auto intenta evadir, se bajan dos hombres del coche, que serían personal policial, disparando«, comentó luego de ver en las imágenes del COM.

«Estuvimos en el lugar, se produjo el trabajo de Policía Científica en el lugar de la detención, en Polonia y la 39, y se levantaron vainas de 9 milímetros en cantidad considerable», detalló el fiscal.

En las próximas horas se realizará la autopsia y el cotejo de las armas reglamentarias que fueron secuestradas para determinar el o los autores de los disparos.

«Entendemos que debe haber existido algún intento del personal policial, sin indumentaria, de identificar el auto. Interpreto que los jóvenes pueden haber creído que los iban a robar», dijo Pelegrinelli ante los medios.

«Los otros dos jóvenes que iban en el auto baleado ya prestaron declaración, están en calidad de testigos, así se les recibió declaración, uno de ellos está herido con posta de goma, en algún momento de la situación hubo disparos de postas de goma, en el Palio no se encontró nada«, explicó.

La causa, por ahora, está caratulada como «homicidio agravado».