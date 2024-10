Naturaleza y Aventura en Villa General Belgrano: Caminatas, Senderos y Vistas Panorámicas

Gerardo de Santis, Docente investigador de la UNLP y Director del CIEPyC (Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación) dialogó con Mariano Gandini y Sol Petoteguy desde la concentración de ADULP en La Plata hacia la Segunda Marcha Federal Universitaria. “No quiere discutir el financiamiento del estado”, afirmó.

“Si a mí me vienen a decir que van a arancelar, les digo, ¡pará! ¿Cómo les cobran impuestos a la clase media a los pobres y a los ricos no? Y, querés profundizar eso, porque le querés cobrar un arancel a la clase media y baja”, dijo el docente de la Universidad Nacional de La Plata.

En esa misma línea remarcó, “Primero discutamos el sistema tributario argentino, los Ricos en argentina no pagan impuestos y ha quedado claro que no lo quieren y no lo van a pagar. Los perdonó Macri masivamente, ahora Milei vuelve a perdonarlos a los que no pagaron por décadas. Macri blanqueó 117 mil millones de dólares”.

“Entonces, lo que no se quiere discutir en argentina es como se financia el Estado. Los ricos no pagan impuestos en Argentina”, subrayó con vehemencia.

Además, dejó en claro que “Si los Ricos en Argentina pagasen impuestos normalmente, como pagan en Canadá, Nueva Zelanda o Australia, todos esos países que ponen como ejemplos, la argentina nunca hubiese tenido déficit fiscal. No tendríamos que hablar del déficit fiscal”.

“Lo del arancel es una trampa, lo de cobrarle al graduado cuando se recibe es una trampa, todas esas tácticas esconden que no quieren discutir que en Argentina los ricos no pagan impuestos”, aclaró.

“Mientras los ricos no paguen impuestos la argentina no va a tener solución”.

“Discutamos el sistema tributario argentino y sigamos con la educación pública y gratuita en todos sus niveles que tanto bien le ha hecho”, fustigó Gerardo De Santis.

“Porque nunca hacen el cálculo sobre cuánto aumenta la productividad de la sociedad argentina por tener la masa crítica de educados. Hacen la cuenta del gasto. Pero el aporte que hacen cada uno desde distintos ámbitos eso no lo cuentan”, criticó el docente y escritor del emblemático libro Introducción a la Economía Argentina.

Por último, y para ser gráfico sobre la discusión que se vive hoy en Argentina, Gerardo De Santis concluyó “Lo que bajaron de bienes personales equivale a lo que estamos pidiendo en la marcha de hoy”.