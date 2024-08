Murió Tadeo Vidal, el joven que estuvo 12 horas atrapado en una camioneta volcada en Laprida

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, advirtió que el municipio ya no puede sostener el sistema de salud municipal por el sideral aumento de los costos de los medicamentos y de la demanda. “La verdad es que si no tenemos un poco de solidaridad, no lo vamos a poder sostener”, alertó.

En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal de Suárez aseguró: “Empezamos a ver un crecimiento en el valor de los medicamentos y suministros. Teníamos un presupuesto de $1.600 millones para todo el año y lo gastamos en el primer semestre. Tenemos que seguir comprando los medicamentos y no tentemos el dinero”.

Y detalló: “Necesitamos $1.800 millones para el segundo semestre, cosa que no tenemos. Y son cifras muy altas para poder compensarlas de otro lado”.

En ese marco, Moccero explicó que solicitó al bloque Cambiemos que apruebe un pedido de aumento de tasas pero que opusieron. También pidieron al sector agropecuario que destine el 20% de la tasa vial para el hospital pero que dirigentes del sector lo rechazaron.

“Los aumentos en medicamentos llegaron hasta el 2.900%, como en el caso de la ampicilina. Y esto no sólo nos ocurrió a nosotros, sino a todos. Esta es sólo la inflación de diciembre a julio. Es un disparate y una locura galopante lo que han hecho”, reprochó el dirigente peronista.

Y cuestionó: “Esta es la decisión de un Presidente al que no le importa la salud, entre otras muchas cosas que no le importan. Y como la salud no le importa para nada le liberó los precios a las droguerías”.

En ese marco, Moccero advirtió: “Nosotros aguantamos todo lo que pudimos, además recibimos pacientes de la zona. Teníamos entre 3 y 5 cirugías programadas por día pero ahora sin los recursos estamos tratando de derivar al hospital Penna de Bahía Blanca, cosa que hacen todos los municipios porque no tienen los recursos”.

Asimismo, el intendente destacó que están “de la mejor manera” con la Provincia y adelantó que está “en contacto con (el ministro de Salud, Nicolás) Kreplak porque estamos por firmar el traspaso de la neonatología regional a la Provincia. Y esto es bueno porque achicamos $700 millones en nuestros costos”.

Finalmente, al ser consultado por si el partido contaba con algún prestador privado de salud, Móccero describió: “La clínica privada está prácticamente fundida. Los directivos nos pidieron una audiencia para esta semana porque están a punto de cerrarla. Se nos duplica el trabajo porque al no haber otro prestador caen todos al hospital”.