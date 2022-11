Murió Santino, el nene de la última campaña de vacunación, y su familia denuncia abandono del Hospital Municipal de San Miguel

Santino Godoy Blanco tenía 4 años. Su familia lo llevó a la guardia del Hospital Municipal de San Miguel en tres oportunidades y le dieron distintos diagnósticos. Falleció y la autopsia reveló que la causa fue una neumonía bilateral. Santino había protagonizado la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y polio. Fuertes críticas a la gestión del intendete Jaime Méndez.

“Santino es el nene de 4 años que hizo la publicidad de las vacunas. Lo vas a ver en todos los hospitales, cuando lo veas acordate que lo dejaron morir y que ningún médico de ese hospital tiene que seguir trabajando, pedimos justicia. Ayudanos a difundir, que el mundo se entero que a Santino lo mataron los médicos del hospital Lacarde de San Miguel”.

Los familiares de Santino Godoy Blanco denuncian a los médicos del hospital municipal de San Miguel por mala praxis. “Lo llevé el miércoles a la guardia del Hospital Larcade. El pediatra me dijo que tenía laringitis, volví mas tarde porque no mejoraba, me dice otro pediatra que era gastroenterocolitis, le pusieron suero y luego de un análisis de orina nos dieron el alta, al dia siguiente lo vuelvo a llevar y otro médico me dice que tiene broncoespasmo, lo internan y fallece“, detalló su madre.

“Durante toda la semana que fuimos al hospital pedimos a los médicos que lo revisen, le hagan un análisis de sangre o lo internen pero nunca nos hicieron caso. Santino falleció por neumonía y jamás le hicieron una placa”, comentó Agustina a LaNoticia1.com.

La madre de Santino contó que presentaron una denuncia penal para que le hicieran la autopsia al cuerpo de Santino. El estudio arrojó que el niño falleció de neumonía bilateral.

Este lunes luego del entierro, familiares y amigos se concentraron frente al hospital Larcade a exigir justicia por Santino y “hacer ruido como él quisiera”. Como toda su familia, Santino era fanático de Platense y le encantaba ir a la cancha.

Protesta y pedido de justicia por la muerte de Santino Godoy frente al Hospital Larcade pic.twitter.com/aO47HCXynD — Bella Vista (@BellaVistaBsAS) November 7, 2022

“Mi Santino hermoso. El mejor hijo que pude tener. El más terrible e inteligente. Mi mundo mi todo. Por q me dejaste sola? Si siempre estábamos los dos Santi. Para todo los dos. Te pedí por favor q no me dejes. Pero también te prometí que pronto me voy con vos. Porque yo jamás te mentía ni te dejaba solo. Ya estoy muerta papito. Nose porque a nosotros. Te amo con todo mi corazón, mi bebe famoso mi bebe hermoso. Te necesito conmigo“, escribió su madre con inmeso dolor en las redes.

Por su parte, la consejera escolar del Frente de Todos Karina Caimari aseguró: “Santino tenía 4 años. Fué al hospital Larcade en varias ocasiones y por lo que cuenta la familia. Lo enviaron a su casa con un diagnóstico errado. Basta de muertes evitables. No es la primera vez. Queremos respuestas”.