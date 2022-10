Murió “Capocha” Alaniz. A los 29 años de edad, Lucas “Capocha” Alaniz, quien inspiró a miles de personas con su historia de una lucha inclaudicable, falleció y sus restos son velados en Mitre 468 y serán inhumados el 5 de octubre, a las 10:30.

El periodista oriundo de Bahía Blanca parecía displasia fibrosa y por ello atravesó decenas de cirugías a lo largo de su vida.

Obtuvo en 2015 el título de periodista y estaba transitando la cuenta regresiva hacia su segundo logro en la Universidad Siglo XXI.

Motivador, amante del rugby, reflexivo, muy amiguero y familiero y con gran sentido del humor, fue un referente de la superación personal en Bahía Blanca y en todo el país.

En 2018 dio una charla de superación personal en TEDx y en 2019 vivió algo impensado e imborrable: cubrió el Mundial de Rugby de Japón (2019) como periodista acreditado.

Murió “Capocha” Alaniz: era fanático del Club Argentino

Se definía como “un chico que nació con una discapacidad en el seno de una gran familia que me explicó que difícilmente volvería a caminar” y que “me aclaró desde el vamos que el estudio iba a ser la herramienta fundamental para igualar oportunidades”.

“En la primaria y la secundaria empecé a tener amigos y a sentir pasión por el deporte. En los recreos, como todo nene, quería jugar al fútbol y lo lograba, hasta solía ser goleador. Luego jugué al básquet en Discapacitados Unidos Bahienses (Duba) y más tarde me volqué al rugby, soy fanático del Club Argentino y por eso no me pierdo los partidos de la Primera”, contó.