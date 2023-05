Mundial Sub 20: quiénes son los 10 futbolistas argentinos más valiosos

Cinco de los juveniles que conforman la Selección Argentina que disputa el Mundial Sub-20 ya juegan en Europa y el grupo está valorado en más de US$ 50 millones. Los jugadores más valiosos del conjunto nacional y de todo el torneo.

La Copa Mundial Sub-20 se juega en Argentina y reúne a decenas de los mejores prospectos del deporte que buscarán quedarse con el torneo organizado por la FIFA.

Como cada edición, el campeonato permite descubrir y analizar a los jugadores que marcarán los próximos años de fútbol profesional. Una tarea que no solo incluye lo técnico y táctico sino también lo económico ya que muchos de ellos cuentan con elevadas valuaciones de mercado.

Según datos de Transfermarkt, sitio dedicado a cotizar pases de futbolistas, los 504 futbolistas que estarán presentes en la Copa Mundial Sub-20 tienen una valuación grupal superior a los 385 millones de dólares. Mientras que Brasil es la selección más destacada en este segmento con un valor de mercado que ronda los US$ 95 millones, Inglaterra, con US$ 73 millones y Argentina, con US$ 52 millones, completan el podio.

En el caso del seleccionado argentino, que buscará alzarse con su séptima copa mundial en esta categoría, el futbolista con mejor cotización de mercado es Máximo Perrone. El ex Vélez y actual Manchester City fue transferido recientemente al fútbol inglés y su pase supera los 11 millones de dólares. Por detrás de él aparecen el defensor Valentín Gómez, también jugador de Vélez Sarsfield, con una valuación de 5 millones de dólares, Matías Soulé, quien milita en la Juventus, con US$ 4.5 millones, y Valentín Carboni, mediocampista del Inter, con otros US$ 4.5 millones.

Un dato que destaca en la Selección Argentina es que el promedio de edad de los futbolistas es de 18.9 años. Por lo tanto, todos ellos se encuentran comenzando su carrera profesional y, probablemente, serán vendidos a instituciones de todo el mundo en el corto o mediano plazo. Eso representa una oportunidad para sus clubes de formación, que hoy cuentan con herramientas de generación de ingresos como los Mecanismo de Solidaridad, pero también para las personas que, por primera vez en la historia, pueden invertir en los mercados de pases.

Los 10 futbolistas argentinos mejor valorados del Mundial Sub-20

● Máximo Perrone (Manchester City) – US$ 11 millones

● Valentín Gómez (Vélez Sarsfield) – US$ 5 millones

● Matías Soulé (Juventus) – US$ 4.5 millones

● Valentín Carboni (Inter) – US$ 4.5 millones

● Agustín Giay (San Lorenzo) – US$ 4.5 millones

● Alejo Véliz (Rosario Central) – US$ 4.5 millones

● Gino Infantino (Rosario Central) – US$ 3.5 millones

● Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata) – US$ 3.5 millones

● Juan Carlos Gauto (Huracán) – US$ 3.5 millones

● Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa)) – US$ 3 millones

La valuación del resto del plantel

● Brian Aguirre (Newell`s) – US$ 2.5 millones

● Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) – US$ 2 millones

● Valentín Barco (Boca) – US$ 1.8 millones

● Luka Romero (Lazio) – US$ 1.3 millones

● Federico Redondo (Argentinos Jrs.) – US$ 1.3 millones

● Federico Gomes Gerth (Tigre) – US$ 500 mil

● Tomás Avilés (Racing) – US$ 500 mil

● Lautaro Di Lollo (Boca) – US$ 300 mil

● Nicolás Claa (Lanús) – US$ 200 mil

● Lucas Lavagnino (River) – US$ 200 mil

● Román Vega (Barcelona) – US$ 100 mil

La industria global del mercado de pases en el fútbol

Las transferencias de futbolistas profesionales se han vuelto un mercado cada vez más valioso. Según un reporte de la FIFA sobre este sector, las ventas internacionales de jugadores no solo regresaron a sus niveles previos a la pandemia en 2022 sino que los superaron en más de 10%, alcanzando un récord histórico de 20.209 transferencias, de las cuales 2.843 involucraron tasas de transferencia. Además, el año pasado también se estableció un nuevo récord en cuanto al número de clubes que participaron en esas transferencias con 4.770 instituciones.

“Después de dos años consecutivos de disminución del gasto en comisiones de traspaso debido a la interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, en 2022 los clubes aumentaron su total desembolso en comisiones de traspasos en un 33,5% respecto a 2021, con un total de 6.500 millones de dólares gastado en 2022”, explican desde FIFA. y agregan: “Si bien esta cifra aún está por debajo de los niveles de 2018 y 2019, los clubes están claramente recuperándose”.

Esta tendencia demuestra que el mercado de pases como industria sigue creciendo y que las oportunidades para los clubes locales son cada vez mayores. De hecho, la Argentina fue el segundo país a escala global en cantidad de transferencias que involucraron comisiones en 2022 con 1.004. Todas ellas generaron un total de 380 millones de dólares, dejando al país en la cuarta posición en el ranking de tarifas de transferencia totales.

Los 10 futbolistas con mayor valuación del torneo

● Carney Chukwuemeka (Inglaterra – Chelsea FC): US$ 16 millones

● Andrey Santos (Brasil – Vasco da Gama): US$ 16 millones

● Marcos Leonardo (Brasil – Santos FC): US$ 16 millones

● Alex Scott (Inglaterra – Bristol City): US$ 14.5 millones

● Marquinhos (Brasil – Norwich City): US$ 12.5 millones

● Máximo Perrone (Argentina – Manchester City): US$ 11 millones .00m

● Tommaso Baldanzi (Italia – FC Empoli): US$ 10.5 millones

● Giovani (Brasil – Palmeiras): US$ 10 millones

● Gabriel Slonina (Estados Unidos – Chelsea FC): US$ 8.5 millones

● Samuel Edozie (Inglaterra – Southampton FC): US$ 7.5 millones