Mundial de Portales Web: Todoprovincial dio el batacazo y dejó afuera a Infocielo

Los mundiales en twitter se convirtieron uno de los atractivos en esta cuarentena y han pasado de varias actividades. La consultora MyC Monitores y Comunicación decidió hacer un mundial con los portales de noticias de la región capital, entre los cuales incluyó a Todoprovincial.com.

Ayer comenzó la primera etapa del Mundial de Portales Web en la red social twitter, donde Todoprovincial debió enfrentar al portal de noticias Infocielo, que integra el Grupo Cielo; uno de los grandes medios que existe en la capital de la provincia. A pesar de que a priori parecía un cruce que favorecía al medio con más antigüedad en la ciudad de La Plata, Todoprovincial.com que lleva sus 9 años en el rubro y un crecimiento sostenido en el tiempo, logró obtener el pase a la siguiente fase en un apretado resultado que terminó con 50,5% vs 49,5%. Votaron 299 participantes.

http://

https://platform.twitter.com/widgets.js

Todoprovincial es un portal de noticias que nació en el 2011 y durante 9 años logró transformarse en un medio de comunicación trascendental para contar desde la capital bonaerense lo que sucede en el interior bonaerense. En la actualidad cuenta con más de 400 mil visitas mensuales, lo que fue convirtiéndolo en un medio de consulta para la región y diferentes puntos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El Mundial de Portales Web en Twitter

El mundial de Twitter es una de los grandes atractivos de las redes sociales de la cuarentena que atraviesa el mundo entero por la Pandemia del Covid-19. Ya se han hecho de clubes, de dibujos animados, de series y hasta de municipios. En esta oportunidad eligieron el rubro portales de noticias y se está desempeñando en estos días.

Los primeros cruces: Diario Hoy vs Contexto, Info Miba vs Portal Bonaerense, Provincia Noticias vs La Buena Info, Región Cultural vs El Editor Platense; Info Bonaerense vs Plus Información; Pulso Noticias vs Mundo Gremial; Berisso Ciudad vs Info Policiales; Todoprovincial vs Infocielo; Diario El Dia vs DIB; Ahora Berisso vs CyP Noticias; Diario Full vs Info Sindical; Info Berisso vs Nova; Secciones Bonaerenses vs Infolítica; Diagonales vs Primera Página; Info 360 vs Real Politik y Media News vs 221.

Entre los resultados llamativos se encuentran la victoria ajustada de Todoprovincial vs Infocielo, DIB también dio la sorpresa y sacó al Diario El Día y otro que dio la sorpresa fue Info 360 dejando atrás a Real Politik.

El mundial de clubes continúa y los usuarios de twitter seguirán eligiendo cual será el portal de noticias que más les gusta.

Si querés que sigamos votanos en el siguiente link:

http://

https://platform.twitter.com/widgets.js

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram