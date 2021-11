Sebastián Farina es un MC proveniente de Mercedes. Empezó rapeando con sus amigos en 2015 y en el año 2020 estuvo entre los nombres más resonantes del under argentino. Su camino se vio obstaculizado por el advenimiento de la pandemia y hoy busca su revancha compitiendo por el ascenso a FMS.

¿A qué se debe tu A.K.A?

Hay un montón de explicaciones que se pueden dar. Algunos interpretan que Base es Seba al revés o que le pego a la pista, que se llama base. Pero la verdad es que yo jugaba al básquet y jugaba de base. Le sumé “Mr” porque si no quedadaba muy suelto. Pero que cada uno le encuentre la explicación que quiera, a mí no me molesta.

Venías muy bien en el 2020, eras muy nombrado, ganabas competencias y la pandemia frenó todo ese envión.

¿Repercutió mucho eso en vos?

Me quise matar, me dolió un montón que haya pasado eso porque entre octubre de 2019 y marzo de 2020 estaba ganando una cantidad burda de competencias, el 70% de las que me anotaba.

Habré llegado a ganar 20 competencias en dos meses, me parecía una cifra altísima. Recién era el momento en el que me había integrado a la escena de Capital porque yo venía de Mercedes y empezó a surgir un triunfo tras otro.

Mantuve esa racha y algunos cercanos dijeron que era probable que viniera Urban Roosters a buscarme y yo dije “listo, el sueño del pibe”.

Me hablaron productores para hacerme contratos de representación, venía muy avanzado y la pandemia lo frenó todo y se hizo muy difícil volver.

¿Ese fue tu mejor momento?

Por ahora sí, al menos en cuanto a resultados. En el momento me parecía normal lo que estaba pasando pero ahora lo pienso y fue realmente un buen momento

¿Se te hacía complicado vivir en Mercedes y tener que viajar constantemente a las competencias de Capital?

No, los viajes nunca me molestaron. Ahora que estoy más instalado quizás me da un poco más de fiaca viajar pero en el momento tenía muchísima hambre de ganar e iba a donde fuera.

Me molestó el hecho de haber durado tan poco siendo avalado por esos lados y decir “acá no me quieren, no es que no gano”.

Yo estaba haciendo las cosas bien y no veía resultados, o al menos lo interpreté de esa manera, y empecé a girar por zonas del oeste como Morón, del norte para el lado de Pilar, Escobar.

Finalmente choqué con El Eje de la Rima en San Miguel, me empezó a ir bien, y mediante algunas conexiones que se fueron dando terminé apareciendo en eventos de Capital, pero en un momento para mí era imposible porque tenías que tener cierto reconocimiento para clasificar, si no te quedabas en clasis sin importar lo que hicieras.

¿Es difícil entrar si no tenés un nombre reconocido?

Sí, pero no estoy en contra de eso, me parece totalmente justificado. Si vos llevás un montón de tiempo en la cultura, ya tenés un nombre forjado y en una clasificatoria un rival desconocido te saca un poco de diferencia, yo quizás te doy una réplica, tenés un punto a favor de tu lado.

Suele pasar en un montón de lugares con jurados de Red Bull, de FMS. Yo ahora entendiendo la lucha que conlleva hacerse un nombre soy un poco más comprensivo con eso.

¿Te acompaña tu familia en las competencias?

Todo el tiempo. Mi vieja es la mejor, diez puntos, yo la amo. Me ha hecho el aguante en cosas impresionantes. Siempre me hizo la segundo y le re agradezco, está en todos los eventos; viene ella, mi abuela, mi tía.

A toda esa parte de mi familia le copa lo que hago y me gusta que me pongan ese gramito de confianza. Saben que me sé bueno en lo que hago y siento que les transmito eso, hay como una seguridad mutua que nos damos.

¿Cuándo decidiste empezar a freestylear?

Fue un poco espontáneo. Yo no tenía demasiado que ver con el palo del freestyle. Era termo del básquet, jugaba mucho con mis amigos, llevaba la vida típica de adolescente de pueblo.

Hasta que empieza a surgir el boom de la Red Bull 2015, me empieza a llegar data de freestyle de todos lados y empezamos a revisar todo el catálogo de batallas existentes, de manera compulsiva.

Nos gustó mucho y empezamos a competir entre nosotros en el patio de casa. En mi primera competencia fui con todos mis amigos y me festejaban todo, fue muy divertido.

Me di cuenta que éramos el mismo grupo de pibes que estábamos en esa compe girando de Mercedes a Luján, de Luján a Giles, de Giles a Rodríguez y pensé que no era tan difícil eso que estaba haciendo, pero después me di cuenta que había gente que rapeaba en todos lados, yo pensé que éramos los únicos.

¿Cómo es tu entrenamiento?

Mi entrenamiento siempre es ir a todas las competencias que pueda. Capaz que si en las competencias no se me están dando los resultados le doy un extra en casa, pongo unas pistas, batallo con amigos o tiro unos freestyles e intento hacer cosas que no me salen.

Hoy por hoy lo fundamental es dedicarle constancia e ir a cuatro competencias por semana.

En pandemia me conecté por Skype con Daro y con Blas que fueron como mis entrenadores oficiales, porque en medio del delirio pandémico dije “en estos meses gané todo, no hay chance de que no entre a la Red Bull”.

¿Te molestó no haber entrado en la Red Bull 2020?

Fue medio una desilusión. Me dolió no haber entrado, fue una época fea en la que venía mal por otras cosas y como que se chocó todo junto.

¿En qué competencias te gustaría medirte?

A priori en Red Bull y FMS, porque son una chance laboral importantísima. También aparecer en eventos como BDM o Supremacía. En todos los eventos nacionales que se hagan yo quiero estar, soy muy competitivo.

¿Tomás al freestyle como un hobby o como un trabajo?

Yo creo que están emparentados porque es un laburo que disfruto mucho. Es algo de lo que me gustaría laburar si se diera la oportunidad. çEs un ascenso súper largo que va a terminar en noviembre de 2022 pero al fin y al cabo los primeros puntajes de este ascenso de FMS son quienes van a tener trabajo en blanco por rapear y la chance de tomarse esto de esa formal laboral que uno busca.

Me gusta ver cómo avanza el freestyle para el lado del profesionalismo y yo quiero estar en ese bote.