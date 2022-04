Motochorros interceptaron al cantante de La Beriso a la salida de un banco en Avellaneda: “Era el sueldo de los músicos”

Tres motochorros le robaron una mochila con dinero a “Rolo” Sartorio, el cantante del grupo de rock La Beriso, quien había retirado el efectivo de una entidad bancaria ubicada a pocas cuadras, en la localidad bonaerense de Avellaneda.

El hecho se registró en la esquina de avenida Mitre y 12 de octubre, en dicha localidad del sur del Gran Buenos Aires, donde Rolando Cristian Sartorio fue interceptado por tres delincuentes que se movilizaban en igual cantidad de motocicletas.

Fuentes policiales informaron que, de acuerdo con la denuncia radicada por “Rolo” en la comisaría 1ra. de Avellaneda, los motochorros le sustrajeron una mochila en cuyo interior transportaba una gran cantidad de dinero en efectivo.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la seccional se encontraban abocados a la búsqueda de los delincuentes.

“Era el sueldo de los músicos”

“No vi nada, me seguían dos motos y me esperaban dos motos más. Demasiado operativo. Me dejaron estacionar y cuando cruce la calle se me tiraron encima, yo ni los vi”, contó la víctima en diálogo con los medios.

El cantante no duda ni un segundo que fue entregado, aunque “no sabía nadie” que iba a ir al banco ese día a retirar el dinero con el que pagar a los 25 integrantes de La Beriso