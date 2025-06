Monte Hermoso evalúa suspender la Fiesta de la Primavera por la crisis económica

La Fiesta de la Primavera, uno de los eventos más emblemáticos del calendario turístico de Monte Hermoso, podría no realizarse este año. El intendente Hernán Arranz confirmó que, debido a la caída en la recaudación y al impacto de la crisis económica nacional, el municipio analiza suspender o reducir significativamente la celebración.

«Estamos hablando de la posibilidad de suspender la fiesta del Día de la Primavera de Monte Hermoso. Estamos tratando de hacerla, por ahí podemos apuntar a una fiesta mucho menor, que condiga un poquito con los tiempos que corren», sostuvo el jefe comunal en declaraciones a LU2.

Además de este evento, el municipio también revisa la realización de otras actividades turísticas y deportivas como el enduro, la Fiesta de las Colectividades, la inauguración de temporada, la Fiesta de la Cerveza, el duatlón y el triatlón. «La realidad es que no solamente nos preocupa esto», reconoció Arranz, quien remarcó que la situación económica afecta la totalidad de la agenda de eventos prevista para el segundo semestre del año.

El intendente explicó que Monte Hermoso atraviesa un escenario económico inédito. «Nunca en la historia habíamos atravesado algo así, nunca. Y tiene que ver, obviamente, con el nivel de consumo en el país. No es una cuestión de Monte Hermoso, de la región ni de la provincia de Buenos Aires. No hay consumo, entonces no hay recaudación«, remarcó.

Según detalló, la coparticipación que recibe el municipio registró una caída de más del 30 %, arrastrada por una baja del 40 % en los fondos nacionales enviados a la provincia, y una posterior merma en la transferencia de recursos de la provincia a los distritos.

Pese a este duro contexto, Arranz aseguró que el municipio podrá garantizar el funcionamiento básico del Estado local. “Hay municipios que están mucho más complicados que nosotros. Nosotros vamos a llegar a fin de año, vamos a pagar los sueldos, los aguinaldos. Vamos a cumplir con la atención médica del hospital, vamos a funcionar. Eso lo tenemos asegurado”, afirmó. En ese sentido, destacó que casi el 70 % del presupuesto municipal proviene de tasas locales.

El jefe comunal lamentó tener que dejar en pausa una agenda que se había consolidado a lo largo del tiempo: «Nosotros, de septiembre en adelante, tenemos un calendario que nos ha costado muchísimo y que es muy bueno para la región. Pero la realidad es otra. Hoy no estamos en condiciones de encarar esa promoción, y obviamente tenemos que concentrarnos en lo más urgente».

A la crisis económica se suma el impacto de la sudestada registrada el último fin de semana, que causó daños severos en el frente costero. «Esto se da cada 20 años. Hubo una conjunción de mareas altas y ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. La marea subió tanto que nos rompió la mayoría de la rambla de madera, socavó todo», relató Arranz.

La fuerza del agua también afectó la calle Costanera. “Claramente pegó ahí abajo, subió e hizo como media cuadra hasta casi avenida Argentina. El agua arrastró todo”, concluyó.