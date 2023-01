Modelo marplatense chocada por una menor borracha en México necesita ayuda para pagar su internación

La modelo marplatense Yesica Sol Samoiloff, de 33 años, se encuentra en terapia intensiva en grave estado tras ser embestida la moto en la que viajaba junto a un compañero que perdió la vida en el accidente. Producto del accidente ocurrido el miércoles pasado en la ciudad mexicana de Cancún la argentina se encuentra en grave estado y debe afrontar grandes costos de internación y también para una intervención quirúrgica.

“Mi hermana esta muy grave. Los médicos quieren sacarle el respirador para hacerle una tomografía para ver la evolución de su cerebro, y a partir de ahí ver cuándo le pueden operar la pierna”, expresó Karen, hermana de Sol Samoiloff.

“Los médicos dijeron que primero tienen que estabilizar su cabeza para luego operarla de la pierna derecha ya que se la fracturó en tres partes y es una fractura expuesta. Además tiene la factura del fémur”, agregó en declaraciones radiales desde esa ciudad caribeña.

Por su parte, Alejandro Roble, esposo de Karen y quien se encuentra en Mar del Plata, expresó esta tarde a Télam que “Yesica está internada en el hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez” en Quintana Roo, está grave, en coma inducido y sabemos que esto es algo de minuto a minuto”.

“Como sabemos, los costos de la salud en el extranjero son muy caros y es por eso que estamos pidiendo donaciones. Nos estamos encargando de eso desde acá y agradecemos a la gente que nos está ayudando. Mi señora está al lado de Yésica, la ve todos los días y se encarga de hablar con los médicos”, explicó el cuñado de Sol Samoiloff.

Por otra parte, al referirse sobre si han tenido comunicación con Cancillería o la embajada de Argentina en México, Alejandro dijo que “con Cancillería ya nos comunicamos, nos atendieron rápido. Hablaron con mi señora, que es la única hermana que tiene Yésica y dijeron que iban a facilitar los datos del seguro porque la chica que la atropelló no saben si se haría cargo porque pasó el semáforo en rojo“.

“Sabemos que la quien la atropelló es una chica de 14 años, que estuvo demorada en un centro de Menores y ya esta libre. Está identificada y, según testigos, se pudo saber es de familia muy importante de allá“, detalló.

“Mi señora este mediodía estaba yendo al hospital para ver como estaba la situación hoy. Sabemos que una vez que estabilicen la cabeza, la operarán de la pierna y que la operación sale alrededor de unos 20.000 ó 25.000 dólares“, explicó.

“Mi cuñada se fue este año a trabajar a Cancún, México donde hacia presentaciones para marcas de bebidas, modelaje y estaba cumpliendo sus sueños, porque siempre dijo que era su lugar en el mundo, pero se encontró con este desenlace con el que todos estamos muy mal”, relató su cuñado.

Alejandro relató que “ella, el 28 de diciembre, alrededor de las 23 hora de México, salió con su amigo (Jesús) a andar en moto, que es tipo triciclo, como cualquier otra noche, pero en el cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor que estaba alcoholizada y desde ese momento se nos vino el mundo abajo”.

Por su parte, Victoria Priore, enfermera y la mejor amiga de Yésica, explicó a esta agencia que “aún no dieron a conocer el parte médico de hoy, pero el de ayer expone que está en coma farmacológico inducido, tiene un isquemia y edema cerebral y una fractura expuesta de tibia, peroné y cabeza de fémur, y aplastamiento de pelvis.”

“Buscan estabilizarla, la idea es hacerle la tomografía para evaluar el estado neurológico, y los daños que le pudo haber dejado la isquemia, porque ésta causa daños, y hasta que no despierte y no la desentuben no pueden saber su daño neurológico”, detalló.

La familia y amigos de Yésica Samoiloff, dieron a conocer a través de las diferentes redes sociales diferentes números de cuentas para que todo aquel que pueda y quiera donar dinero para el tratamiento y la internación en el hospital mexicano, que diariamente les cuesta unos 200 dólares.

Las cuentas son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) TITULAR: KAREN YANET SAMOILOFF y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) TITULAR: ALEJANDRO GABRIEL ROBLES

En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: ESTHER NAVARRA (amiga de México).