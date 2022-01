Miriam Lewin sobre Azzaro: “Por lo menos reconoció que es machista y homofóbico”

Al respecto, Lewin manifestó: “Nosotros no sancionamos, tenemos una excelente diálogo con el canal de noticias Crónica. Desde la Defensoría tendremos un encuentro esta semana”.

En este tono, indicó que “Azzaro reconoció que es homofóbico y se para desde el lugar del fútbol, y deja la puerta abierta para reflexionar”.

“Cuando uno está cara a cara con la persona que discrimina, es muy mucho más difícil hacerlo. Tengo que rescatar que por lo menos reconoció que era machista y homofóbico”, detalló.

Asimismo, Lewin explicó que “en otros países no existe esto de discriminar a la personas que no responden a un modelo de cuerpo, no importa como seas corporalmente”.

Para concluir contó que en Santa Teresita “tenemos un tráiler para hacer radio y televisión y la gente sale con la vestimenta que quiera. Nos hablan de la experiencia en la escuela, en la pandemia y es muy reveladora porque reafirma el derecho humano de la comunicación”.