El diputado nacional Facundo Manes presentará este viernes un nuevo movimiento político, en lo que representa una fractura significativa dentro de la UCR. Su hermano, Gastón Manes, formalizó la salida con una renuncia a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR, acompañada por una carta con fuertes críticas al presente del partido.

El acto de lanzamiento del nuevo espacio se realizará el viernes 23 de mayo en una isla del Delta, en Tigre, con el objetivo de movilizar a sectores que no se sienten representados por las estructuras políticas tradicionales.

El mensaje compartido por WhatsApp y correo electrónico afirma: “Estamos convencidos de que Argentina necesita una alternativa al fracaso del pasado y a este presente destructivo sin futuro. El viernes 23 de mayo iniciamos el camino hacia una nueva Argentina junto a Facundo Manes. Queremos que nos acompañes a construir este proyecto para todos los argentinos”.

Según trascendió, el nuevo espacio buscará participar en las elecciones nacionales de octubre y no descarta competir en distritos locales. Su orientación será opositora al gobierno de Javier Milei, al que presentará como parte de la “casta” política.

Toda renuncia es una forma secreta de elección. pic.twitter.com/vOOLHC9o81 — Gastón Manes (@chmanes) May 20, 2025

Una renuncia con mensaje interno

En su carta dirigida al presidente de la UCR, Martín Lousteau, Gastón Manes denunció una pérdida de identidad dentro del partido y describió una estructura dominada por acuerdos circunstanciales y miradas fragmentadas. “En lugar del ‘nadie se salva solo’ ha primado un ‘sálvese quien pueda’. Lo que alguna vez fue una comunidad de pensamiento y acción, se ha visto reducido a una suerte de confederación de posturas provinciales”, expresó.

El ex convencional nacional bonaerense manifestó haber intentado fomentar una línea doctrinaria compartida y un pensamiento orgánico dentro del partido, pero reconoció que no encontró eco en los principales referentes. “No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias”, lamentó.

En un tono crítico pero reflexivo, Gastón Manes apeló a las figuras históricas del radicalismo como Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, señalando que su decisión no implica un alejamiento de los principios fundacionales del partido, sino una reafirmación de los mismos. “Renuncio porque soy fiel a mis principios, no a los cargos”, concluyó.

La ruptura de los hermanos Manes con la UCR no solo revela tensiones internas acumuladas, sino que reconfigura el mapa político opositor, en un contexto de fuerte disgregación del sistema partidario tradicional y avance de propuestas antisistema como la de Javier Milei. Con este nuevo movimiento, Facundo Manes buscará canalizar una demanda ciudadana transversal y construir una alternativa política sustentada en valores democráticos, diálogo y participación.