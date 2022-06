Miguel Fernández le mostró los dientes a Macri, tildó al PRO de “porteño-céntrico” y habló de “realinamientos” en Juntos

Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. El presidente del Foro de Intendentes Radicales Bonaerenses se refirió a la polémica desatada por las declaraciones de Mauricio Macri respecto a Hipólito Yrigoyen, destacó la “fortaleza” actual de la UCR y habló de la interna de Juntos de cara a las elecciones del 2023.

“Las palabras de Macri fueron innecesarias, extemporáneas y traducen un desconocimiento de la historia y de lo que significa el radicalismo. Confunde el término populismo con un dirigente que era popular y tenía una intransigencia moral y ética”, aseguró Miguel Fernández.

El intendente de Trenque Lauquen advirtió que “los militantes radicales se sintieron ofendidos y los dirigentes respondimos porque ningunea una historia que es central para nuestro partido”. De todos modos, aclaró que la polémica “ya pasó y quedó aclarada”.

Miguel Fernández: “Nuestro partido tuvo un gran crecimiento”

El jefe comunal aseguró que el radicalismo “tuvo un gran crecimiento desde el 2015 con dirigentes que van encarnando una ilusión y un futuro”, y apuntó: “Además está apalancada en lo que fue el gobierno hasta el 2019, las oportunidades que se perdieron por no convocar al radicalismo a colaborar en el gobierno. Debe haber un aprendizaje desde la humildad respecto a lo que no se hizo bien”.

Fernández advirtió que la UCR “no está en Juntos como actores de reparto”, y adelantó: “Vamos a competir en igualdad de condiciones y luego el electorado decidirá cuál es la mejor propuesta”.

“El ingeniero Macri lidera un espacio político del PRO que tiene una visión bastante porteño-céntrica y nosotros encarnamos una visión mucho más federal, con representación en todas las provincias. Tenemos arraigo, visiones regionales y ganas de sumar al proyecto, no que nos lleven”, remarcó.

“Reemplazamos un líder por una sumatoria de liderazgos”

“Alfonsín era él dirigente, si tuviéramos otro como él no estaríamos discutiendo esto. A la falta de un líder carismático que además tenía una mirada política profunda pudimos recuperarnos, no con un liderazgo caudillesco, sino con un partido, muchos intendentes y dirigentes y legisladores. Reemplazamos el líder por una sumatoria de liderazgos. Eso nos da fortaleza pero fue una construcción en el tiempo y con aprendizajes a los cachetazos y fracasos”, remarcó el presidente del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses.

Con respecto al armado de Juntos de cara a las elecciones del 2023, Fernández advirtió: “Lo más importante no es ganar una elección sino coherencia interna para luego poder gobernar. Con el gobierno actual vemos la diferencia enorme entre ganar una elección y gobernar”.

“No sé cómo se llamará ni conformará nuestra coalición pero actualmente las democracias en el mundo llegan al poder a través de coaliciones. No imagino que ni el radicalismo ni el peronismo lleguen solos. Probablemente haya realineamientos pero deben ser coherentes. Me resisto que nuestro objetivo sea solo ganar una elección, sino tener un programa de gobierno que se pueda llevar adelante porque luego hay que hacer muchas cosas y muy difíciles”, expresó el jefe comunal.

Sobre la posibilidad de sumar al frente opositor a Javier Milei, el dirigente opinó: “No me gusta decir mi límite es fulano pero hay ideas que son incompatibles con nuestra idiosincrasia e ideología”. Por eso consideró que compartir frente con el economista libertario “sería muy difícil”.

“No me lo imagino. No la descalificó pero no lo escuché decir nada que sea conducente para cambiar la realidad, ni que tenga el volumen político suficiente para hacerlo. Obviamente está lejos de mi ideario, yo me sumé al radicalismo con Raúl Alfonsín y la social democracia”, opinó Fernández.

“Los intendentes debemos animarnos a llegar”

Por último, el dirigente radical destacó la importancia de que los intendentes busquen trascender más allá de sus deberes de gestión. “Los intendentes debemos salir a militar las políticas más allá de la gestión porque a veces sólo nos centramos en el hacer. Hay que dedicarle tiempo a la política fuera de la ciudad propia y es lo que está sucediendo con los foros, jefes comunales que ahora son legisladores”, remarcó.

Y concluyó: “Debemos adoptar un rol político para no quedarnos sólo en hacer una buena gestión local. Hay que animarse a llegar porque cuando gobernemos debemos tener ministros y secretarios no puede ser que los vayamos a buscar a Capital Federal”.