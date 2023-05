Micheli entregó ayuda social en Junín e insistió con la candidatura de CFK

El titular de la CTA y referente del Movimiento Político y Cultural para la Unidad estuvo en el barrio Los Almendros. Se esperanzó con la posibilidad de que la vicepresidente esté al frente del peronismo. Micheli insitió con la posible candidatura de CFK y le restó importancia a los demás.

Este viernes el dirigente gremial de la CTA y referente del Movimiento Político y Cultural para la Unidad, Pablo Micheli, encabezó una nueva entrega de ayuda social a vecinos de Junín en la zona del barrio Los Almendros. Lo hizo junto a referentes territoriales y de diferentes organizaciones.

“A medida que vamos consiguiendo materiales de todo tipo organizamos estas entregas que son parte de un trabajo territorial muy importante que se hace en cuanto a las necesidades que van apareciendo. Esta entrega parte del rezago de Aduana, son containers de mercadería confiscadas por el gobierno argentino que no cumplen con los requisitos legales para ingresar al país y luego se reparten a las organizaciones sociales y políticas del campo popular para que se las demos a la gente”, detalló en primer término.

Y agregó: “hemos convocado a gente de distintos barrios. Van a llevar ropa de abrigo sin estrenar, pantuflas, guantes, juguetes, etc. Siempre se espera que demos chapas y tirantes, pero no es fácil de conseguir porque hay un problema derivado de la disparada del dólar paralelo que hace que esos productos hayan aumentado de una manera desproporcionada y no se puedan comprar en cantidades a los precios que piden los fabricantes”.

MÁS FIRMEZA CON ESPECULADORES

Micheli, dijo en ese sentido que “se está discutiendo desde el ministerio de economía que los fabricantes no pueden sacar esas ganancias a costa de las necesidades del pueblo argentino. El gobierno debería ponerse más firme con las cosas que son de primera necesidad como los alimentos y la vivienda de la gente. No se puede especular con eso y acá tenemos empresarios muy mezquinos que como se ve han aumentado de manera tremenda los precios en los últimos 15 días”.

“No puede ser que los que trabajan y viven de su esfuerzo estén peor y los que especulan y acaparan mercadería son los que se hacen millonarios”, continuó y envió un mensaje al municipio: “podría el gobierno local ayudar un poco con la asistencia porque no está presente como debería”.

Por su parte, Carla, referente barrial del Movimiento Político y Cultural para la Unidad, manifestó que “hay mucha necesidad. Cuando se le habló a la gente que iba a haber ropa de abrigo vinieron de todos los barrios, Villa del Parque, Las Marías, Los Almendros. Tratamos de llegar a todos los lugares siempre tratando de ayudar y la próxima entrega dependerá del ministerio si envían materiales para distribuir a los vecinos”.

PANORAMA POLÍTICO

En cuanto al proceso electoral y el rumor que trascendió en las últimas horas sobre la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para competir por la presidencia, Micheli insistió con un viejo planteo: “esa es la única esperanza que tenemos los trabajadores y el pueblo argentino dentro del peronismo para ganar las elecciones. Si no va Cristina encabezando una fórmula se nos va a poner muy complicado porque la derecha está saliendo con mucha fuerza en todo el país y no va a ser sencillo derrotar al neoliberalismo sin un candidato fuerte como ella”.

“Suenan Sergio Massa, Juan Grabois, Daniel Scioli, Wado De Pedro, pero mi esperanza es que sea Cristina, porque con los demás no ganamos”, advirtió y completó: “ojalá que esto se confirme porque esto va a generar mucha esperanza en la gente, es la que puede acomodar la economía, llevar adelante el país con una distribución mucho más justa de la riqueza que lo que tenemos ahora”.

De todos modos adelantó que desde su visión “la candidatura de Cristina no quita de que no haya PASO, para que se diriman diferencias entre diferentes espacios del Frente de Todos. Acá en Junín hay del FdT al menos 3 candidatos (Bozzano, Garbe y Arata) y si no se llega a un acuerdo deberá dirimirse en PASO”.

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES

En este tema el dirigente gremial de la CTA recordó que “el planteo de que había que aumentar los ingresos de los trabajadores argentinos lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y en el gobierno actual no son sordos, se hacen los sordos”.