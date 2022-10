Michael Saylor es escéptico de Ethereum

Si hay algo bueno que no ha dejado los últimos años con respecto a Bitcoin, es que muchas instituciones financieras internacionales decidieron invertir en esta criptomoneda. Tal es el caso de MicroStrategy, cuyo CEO es Michael Saylor, que desde hace tiempo ha sido entusiasta por Bitcoin y su precio. Para aquellos que no lo saben, MicroStrategy siempre está adquiriendo Bitcoin, incluso cuando muchos están vendiendo desde esta institución están comprando mucho más. No cabe duda de que es una de esas instituciones que nos hace creer que la adopción del BTC está cada vez más cerca de llegar.

El problema con Michael Saylor y MicroStrategy es que sólo les gusta comprar Bitcoin. No hay otra cripto que valga la pena invertir para esta institución, esto genera problemas en la criptocomunidad, que piensa que hay buenos proyectos en los que invertir. Incluso Saylor ha dado fuertes declaraciones sobre Ethereum, ya lo vamos a analizar todo en este artículo.

Para Saylor, ETH no es sólido

Saylor declaró que tenía muchas preocupaciones con respecto a Ethereum y su nueva actualización a The Merge. Para este inversor institucional, hay muchas cosas inconclusas con la nueva actualización de Ethereum, además no confía en la seguridad, funcionamiento o la ética del nuevo protocolo de Ethereum que esté completado luego de una serie de actualizaciones.

Saylor no está de acuerdo con que a una red se le pueda hacer un hard fork, puesto, aunque si se hacen cambios en los protocolos Blockchain, puede modificar el precio de la criptomoneda. Para Saylor, no está bien que se hagan estas modificaciones en la Blockchain, por ende, no está confiado en invertir en ETH, así mismo tampoco MicroStrategy, por ende, Ethereum no estará por ahora en los planes de esta institución financiera. Si te interesa invertir en esta cripto, no dudes en conocer el precio ETH/USDT en KuCoin.

Nuestro punto de vista

Analizando desde nuestro punto de vista, lo que sucede con Saylor es que no quiere invertir en una criptomoneda centralizada, lamentablemente Ethereum es una red centralizada. Para el CEO de esta institución es importante invertir en Bitcoin porque nadie puede hacerle cambios a gran escala, a diferencia de ETH que ha sido cambiada varias veces en los años que tiene de creación. Además, desde la Fundación de Ethereum, los desarrolladores pueden hacer cambios que a los inversionistas pueden perjudicar.

Creemos que la centralización es la principal razón por la que este CEO piensa que Ethereum no es una criptomoneda que deban invertir. No cabe duda de que ETH es una de las mejores criptomonedas que existe, pero también tiene sus pros y contras, como todo. Lo que sí podemos dejar en claro, es que Ethereum tiene muchos usos y ha ofrecido todo tipo de soluciones, tal es el caso de los contratos inteligentes.

No culpamos al CEO de esta institución financiera por su escepticismo, básicamente Bitcoin se creó para dar paso a la descentralización y conseguir hoy en día que muchas monedas criptos son centralizadas, supone un paso contrario a lo que se buscaba con BTC. No cabe duda de que, para aquellos que están de acuerdo con la descentralización, simplemente no hay posibilidad de apoyar a ETH.

¿Comprar Bitcoin o Ethereum?

Las declaraciones de Saylor, CEO de MicroStrategy dejaron muchas dudas en la criptocomunidad, muchos no saben si comprar Ethereum o comprar Bitcoin. Creemos que todos ellos deben dejar de seguir a los grandes inversionistas y hacer su propio estudio de inversión, es la mejor cosa que pueden hacer. Desde aquí pensamos que, una buena billetera de criptomonedas para el futuro debe tener Bitcoin y también Ethereum, las dos son las más grandes monedas del mercado y seguirán existiendo.

Para aquellos que piensan que Ethereum superará a BTC por las actualizaciones, deben pensar que, si Bitcoin ha subsistido durante tanto tiempo, es porque siempre será el rey de las criptos. Por ende, no recomendamos dejar de comprar Bitcoin para adquirir Ethereum, sin embargo, cada uno hace con su dinero lo que quiere. Igualmente, recomendamos las dos criptomonedas ETH y BTC.

Creemos que no está demás tener estas dos monedas en la billetera, ya que cualquiera de las dos puede subir. Sin embargo, es más probable que las dos suban mucho de precio. Sobre todo, Ethereum que aún no ha llegado a los 10 mil dólares.