Mercedes se queda sin la Universidad de Narrativa de Hernán Casciari por la oposición de los libertarios

El escritor y productor, Hernán Casciari, aseguró que su proyecto de crear la Universidad de Narrativa Orsai en su ciudad natal de Mercedes está trabado por la oposición de los concejales libertarios. Ante esta situación, aseguró que este proyecto que tendrá una inversión inicial de 3 millones de dólares podría mudarse a otra ciudad.

En diálogo con Radio Provincia, Casciari explicó: “Hace años que tengo este proyecto en la cabeza, de crear una universidad de narrativa, ha cambiado mucho el cine, los medios y las universidades que ofrecen carreras de comunicación no están del todo aggiornadas por eso queremos hacer una universidad de narrativa con muchas novedades y trabajando como trabaja Orsai siempre, que es tomando los cambios de paradigma”.

Sobre su ubicación, analizó: “Sabemos que la universidad va a estar en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y mi primera opción siempre fue mi lugar, Mercedes, y hace tiempo empezamos a hablar con el municipio sobre las características que va a tener, que son bastante ambiciosas”.

El municipio ofreció ceder la exfábrica Dupont y Casciari respondió que sólo aceptaría si esto era aprobado en forma unánime por el Concejo Deliberante. Sin embargo, el bloque libertario se opone al proyecto que generaría una gran inversión en la ciudad.

“Lo único que pedí al municipio es si se constituía el convenio era solamente por unanimidad, son 28 concejales y si no era así, era un convenio político, si ganaban 12 a 7 no lo iba a aceptar. Tuve encuentros con todos partidos, Frente de Todos, La Libertad Avanza (LLA), Juntos por el Cambio, explicando el proyecto, que no es una universidad cualquiera”, aseveró y añadió totalmente convencido: “Va a ser un faro hispanoamericano de narrativa porque yo lo sé, sé como lo quiero hacer. La inversión primera va a ser mía de 3 millones de dólares”.

Casciari afirmó que al proyecto en la ex Dupont “se oponen solo los libertarios”, y cuestionó: “Están diciendo ‘que no’ solo por ‘decir que no’ y me duele un montón”, y adelantó que de todos modos el proyecto se llevará adelante: “La ética personal se va a la mierda, y se va a hacer en otra ciudad”.

Si bien va a ser una universidad privada, Casciari aclaró que “habrá becas y estaría pagada por la virtualidad de los alumnos extranjeros”. En ese sentido, explicó que es un “negoción para la ciudad, nosotros no tenemos ningún fin de lucro, no estoy buscando rentabilidad personal con el proyecto porque ya la tengo con otras cosas”.