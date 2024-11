La expresidenta Cristina Kirchner se reunió con mujeres promotoras de género en Moreno, mientras la Cámara Federal de Casación Penal confirmaba la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Antes de la reunión con 400 mujeres promotoras de género, Cristina Kirchner había visitado el hogar municipal El Polaquito, acompañada por la intendenta Mariel Fernández.

"Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py".



Durante la actividad, la presidenta del PJ Nacional manifestó: “Me castigan por todo lo que hice y también por ser mujer”, dijo Cristina Kirchner en Moreno. Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”.

Y agregó: “Pero no importa. Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”.

Por la tarde, Cristina se instaló en el Instituto Patria donde la esperaban dirigentes y militantes. Desde el balcón del edificio, la líder del peronismo saludó a los presentes en varias ocasiones.