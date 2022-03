“Me cansé que me boludeen”, dijo la mujer que destrozó el Registro Civil en un ataque de ira

La mujer que destrozó la sede del Registro Civil de Gonzáles Catán habló con un medio nacional y contó los motivos de su violenta reacción. Incluso dijo que había pensado en quitarse la vida en la oficina pública.

“Me harté del manoseo, me cansé de que me boludeen. Te humillan y vos tenés que agachar la cabeza”, expresó Lorena con enojo.

La señora contó que necesita los medicamentos para su mamá que está “muy enferma” y que primero necesitaba obtener un certificado de “fe de vida”. La última vez se lo rechazaron porque faltaba el documento en el certificado médico.

“El muchacho me dijo ‘te pensás que vas a hacer lo que querés’ y me hacía que no con el dedo índice”, relató la mujer y dijo que en ese momento amenazaron con denunciarla. Entonces ella, les “dio un motivo” y comenzó a romper todo.

La mujer incluso confesó que pensó en quitarse la vida ahí mismo, pero que no lo hizo porque su hija estaba presente. “Le iba a quedar para siempre la imagen de que su mamá se degolló en el Registro Civil”.

Tras lo sucedido, la fiscal María Belén Casal Gatto, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere convocó a la directora de la dependencia pública para intentar mediar en el conflicto y que Giagnoni pueda tener su trámite resuelto.