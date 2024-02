Máximo Kirchner presentó un proyecto “trabajado con Kicillof” para que el FONID sea permanente

El presidente Javier MIlei manifestó que el país está cada vez «más cerca de poder dolarizar», reafirmó que no va a negociar «de ninguna manera» el programa económico, y reiteró que la inflación está en un sendero a la baja por las medidas adoptadas en materia fiscal, monetaria y cambiaria.

«Cada vez estamos más cerca de poder dolarizar. Tenemos acumulados cerca de US$ 7.000 millones en reservas y la base monetaria es de US$ 8.000 millones. Quiere decir que estamos en un 87,5%», remarcó Milei esta mañana en diálogo con Radio Mitre desde Roma, donde cumple una visita oficial.

El mandatario aclaró que, más allá de esta cuestión, como condición para dolarizar se necesita «terminar de limpiar los pasivos del Banco Central» y realizar «reformas en el sistema financiero como para que sea apto para un sistema dolarizado», lo cual hará que demande «un poco más de tiempo».

En cuanto a la inflación, Milei ratificó que está a la baja, aunque «pueden ocurrir cuestiones puntuales que hagan que transitoriamente haya un salto en los precios».

En ese sentido, enfatizó que el índice de precios bajará «si seguimos con este sendero en el cual tenemos equilibrio fiscal».

«Todavía tenemos el problema de la emisión endógena por sistema financiero y, aún así, la base monetaria no se mueve porque contraemos por fisco y por (los bonos) Bopreal», señaló.

El Presidente subrayó que «cuanto más saneado esté el balance del Banco Central, más bajo será el nivel de precios subyacente de la economía, bajando la tasa de inflación».

«Con lo que estamos haciendo en materia fiscal, monetaria y cambiaria, nosotros estamos bajando la tasa de inflación. La (inflación) mayorista ya se está desplomando», remarcó el mandatario.

Milei responsabilizó a la anterior administración por sus «desmanes», que considera que provocaron el actual nivel de precios.

«El Gobierno anterior dejó plantada una hiperinflación con una inflación que venía corriendo al 15.000% anual. ¿Me van a echar la culpa de los 15 puntos de déficit fiscal con 10 en Nación y 5 en el Banco Central? Seamos serios, por favor», criticó el Presidente.

Respecto al programa económico en su conjunto, remarcó que no lo va a negociar «de ninguna manera» y señaló que las reformas del DNU, junto con las propuestas de la Ley Bases, permitirían que Argentina «entré en un sendero en el cual en 20 años se convertiría en un país como Alemania».

«No voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambios. La economía va a salir adelante. Yo voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad y, en el medio, voy dejando en evidencia quiénes son», sostuvo.

Por último, respecto del nivel de los salarios, indicó que cae «por la falta de productividad» generada por la «caída de la inversión».

«La inversión viene destruyéndose hace 20 años. Hoy los salarios en Argentina oscilan entre US$ 200 y US$ 300. En la convertibilidad eran de US$ 1800 y si se hubiera mantenido un sendero razonable estaríamos en US$ 3600. El populismo de los últimos 23 años nos costó 91,5% de nuestros ingresos», concluyó Milei.