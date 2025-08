Maximiliano Suescun: “Queremos llevar la lógica del hacer al Senado bonaerense”

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, advirtió sobre la grave situación económica que atraviesa el municipio por la caída del empleo industrial, la apertura de importaciones, y las inundaciones en el sector rural. Además, analizó el escenario electoral y defendió la gestión local.

En diálogo con Todo Provincial Radio, el intendente de Las Flores, Alberto Gelené, trazó un duro diagnóstico sobre la realidad productiva del distrito y alertó sobre las consecuencias de las políticas económicas nacionales. “Estamos viviendo una nueva destrucción del aparato productivo, como en los años ’90”, aseguró.

Gelené explicó que la ciudad enfrenta un combo crítico: la caída del consumo, la apertura de importaciones, el freno de la obra pública y el impacto de las inundaciones en el sector rural. “En Las Flores, el sector del calzado y la indumentaria está muy golpeado. Hay talleres que cerraron, fábricas que despidieron y una caída generalizada en la actividad comercial”, detalló.

“Con menos recursos, el municipio no puede responder como quisiéramos”

A esta situación se suma la emergencia hídrica. Aunque el casco urbano está protegido, el intendente señaló que el sector rural sufre anegamientos graves, que afectan la producción ganadera y agrícola. “Las pasturas están inundadas, muchos no pudieron levantar la cosecha y ahora no pueden sembrar. Y con menos recursos, el municipio no puede responder como quisiéramos”.

“Hay que votar con conciencia y no dejarse engañar por slogans vacíos”

Consultado sobre la campaña electoral, Gelené destacó que el Frente Patria trabaja en unidad para renovar los concejales y visibilizar el impacto negativo del modelo económico actual. “El ajuste está destruyendo la industria local. Queremos representar al vecino desde la experiencia, no desde slogans que enfrentan al pueblo con frases vacías como ‘libertad o kirchnerismo’”.

“Tenemos que apelar a la madurez del votante. No se trata de espejitos de colores ni de discursos que dividen. Se trata de quién realmente trabaja por su comunidad”, concluyó Gelené.