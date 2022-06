Mauricio López conductor de Crónica TV: “Con los años aprendí a amar la noticia”

En el día del periodista el reconocido e histórico conductor, locutor y periodista de Crónica TV, Mauricio López dialogó con Todo Provincial Radio con conceptos muy claros sobre la construcción de la noticia y la importancia que tiene la formación de los profesionales.

En el marco del día del periodista, Mauricio López oriundo de Saliquelló contó en Todo Provincial Radio por la 96.3 Ciudades como fueron sus inicios “Cuando arranque en esto había algo que no pasa nunca de moda ni se podía grabar y esa era la fuente mayor de trabajo: el periodismo y la noticia”.

“A mí me gusta más la rama artística, que me dedico también a hacer publicidad y doblaje, hay una gran desventaja que por ahí 20 personas son los dueños de la mayor cantidad de trabajo del mercado, y eso es porque están grabado y quedan por el resto de la vida”, remarca Mauricio y reafirma “Lo que no se puede grabar ni guardar es la noticia”.

Recordando la época en que estudiaba locución y comenzaba a hacer sus primeras armas en el periodismo, López rememora “muchos de los estudiantes ingresábamos a través de la noticia, esa era nuestra forma de ingresar a los medios”.

EL AMOR POR LA NOTICIA

Con más de 20 años al frente de los noticieros de Crónica TV, Mauricio López confesó “con el correr de los años he aprendido a amar la noticia, la información, el periodismo porque aprendes a entenderlo y a meterme en los que es la construcción de una noticia desde diferentes lugares, como puede ser la producción, la conducción en piso o también desde la calle haciendo de movilero”.

UN ROL DIFERENTE “EL MOVILERO”

“Me convocaron en pandemia para poder ayudar porque había compañeros que se enfermaban, o no podía por tener que cuidar a un familiar, y la verdad que aprendí muchísimo”, cuenta el histórico conductor de Crónica TV.

En esa misma línea afirma “Desde el piso siempre tratamos de no pedirle cosas imposibles porque sabemos el trabajo del que está en la calle, pero estar ahí, vivirlo, te da otro panorama y yo lo tomo como algo fantástico, enriquecedor. Lo que se vive con colegas, la gente que conoces y la gente que se acerca para pedir”.

“Uno tiene que ponerse en ese lugar de comunicador, no creerse dios, porque no lo somos claramente, pero si en darle una mano a la gente en la medida de lo posible. Cuando eso se logra, no se puede creer lo satisfactorio que es”, dice López en dialogo con Todo Provincial Radio en el marco del día del periodista.

“NO SE QUEDEN CON UNA SOLA OPINIÓN”

Por último, Mauricio le habló a los estudiantes de periodismo y les dejó su apreciación sobre la profesión “el que se mete a hacer este tipo de carreras, como tantas otras, es porque ama, tienen una chispa ahí y la descubrieron, y ahora están tratando de alimentar esa chispa, sigan eso, sigan esa chispa, traten de ser mejores todo el tiempo, no se queden con una sola opinión, investiguen, traten de aprender de los que hace mucho que están trabajando, porque por más de que nos guste o no por algo están ahí, traten de ser cursiosos y de ir a la fuente siempre”.