«Más que un bache es una pileta», advierten sobre un gigante pozo en la Ruta Nacional N°8 en San Antonio de Areco
“Un pozo gigante!! Si venís por la ruta 193 y bajás para ir a la Ruta 8, te topás con este bache impresionante. ¡Compartan!”. Con esa advertencia, el influencer Charly Detectando encendió la alarma vial en redes sociales y en apenas horas su video en Instagram que mostraba un cráter de dimensiones peligrosas para la seguridad vial, ubicado justo en el empalme de la Ruta Provincial 193 con la Ruta Nacional 8, a metros del peaje de Solís, se volvió viral. La filmación trajo nuevamente a la escena las consecuencias del freno de la obra pública y su mantenimiento, junto a la disputa judicial por el cierre de Vialidad Nacional. Sin embargo, para sorpresa del vecino de San Antonio de Areco, escucharon su reclamo, pero la resolución no fue la esperada.
Camiones que no podían pasar, grúas maniobrando a ciegas y hasta autos que debían retroceder en contramano por no poder sortear el pozo. Todo eso registró Carlos Bertaina, mientras narraba desde su experiencia personal: “Hace unos días tuve un accidente de trabajo, por lo tanto comencé a viajar hacia Zárate para rehabilitación. Ahí fue cuando noté el deterioro del empalme, pero lo del pozo en la bajada a la 8 fue impresionante. Sabía que tenía que hacer algo”.
La respuesta no tardó, pero tampoco fue ejemplar. Un día y medio después de la publicación, personal de Corredores Viales, la empresa estatal encargada de varias rutas nacionales que depende de Vialidad Nacional, se acercó al lugar y, con tierra, tapó el cráter. Para muchos usuarios fue un gesto inusual, casi inédito: “Increíble que lo hayan hecho por un video, una vergüenza”, se leía en los comentarios.
Carlos no se adjudica el mérito: “Como tengo redes sociales y podría decirse que soy un influencer, decidí hacer un video. La idea es que ese contenido llegue a la persona correcta, y se pueda hacer algo a conciencia para que no pase una tragedia”.
La solución, sin embargo, fue provisoria. El relleno de tierra no resiste las lluvias ni el tránsito pesado que circula por esa conexión clave entre Zárate, Pilar, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. “Ese arreglo con tierra va a durar muy poco. Necesitamos que lo arreglen como corresponde”, advirtió Charly con el sabor agridulce de saber que en cualquier momento el cráter va a volver a aparecer.
El ajuste en las rutas nacionales
El asfaltado de la Ruta 8 fue terminado durante la gestión de Alberto Fernández, según los datos oficiales, cuya arteria conecta el norte del Gran Buenos Aires con Pergamino. No obstante, a lo largo del 2025 comenzaron a aparecer los inconvenientes, según cuentan los vecinos de la región. Como ocurrió en otras rutas nacionales, la paralización de obras y mantenimiento por parte del gobierno de Javier Milei repercutió en el estado de las mismas.
“La decisión de Milei de abandonar la obra pública y el mantenimiento de rutas y autopistas nacionales, no solo es una enorme irresponsabilidad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, sino que al mismo tiempo incurre en un enriquecimiento ilegítimo a partir del cobro sin causa del peaje que ha tenido significativos aumentos desde que asumió el nuevo gobierno”, aseguró Francisco “Paco” Durañona, exintendente de San Antonio de Areco en diálogo con este medio.
En enero de este año, Buenos Aires/12 documentó una situación similar en la Ruta Nacional 5, entre Luján y Bragado. Entonces, el diagnóstico era el mismo con abandono, obras paradas, y baches que se transformaban en trampas mortales para el transporte de carga, colectivos y autos particulares.
El cierre de Vialidad Nacional, impulsado por el gobierno nacional a través del decreto 461/2025, profundizó la crisis. Aunque la Justicia frenó su disolución en dos fallos consecutivos, la incertidumbre persiste. El más reciente, emitido por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, calificó la medida como un “retroceso peligroso en materia de seguridad vial”. También advirtió que la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial “multiplicará las muertes” y violaría derechos fundamentales como la vida y la circulación.
La secretaria general del gremio vial, Graciela Aleñá, fue categórica en una entrevista con Página12: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Están desmantelando un sistema que salvó miles de vidas”.
Hasta mediados de 2023, la Autopista Ruta Nacional 8 Pilar-Pergamino había completado sus avances. La obra, que abarcaba 167,5 km divididos en 9 tramos, fue relanzada con fuerza tras 2019, logrando 132,4 km ejecutados entre 2019 y 2023, frente a los 35,1 km que se habían completado entre 2006 y 2019. La inversión total ascendía a 37.119 millones de pesos, mientras que en el tramo Variante San Antonio Areco-Capitán Sarmiento de 26,2 tuvo su inauguración en 2021 tras una inversión de 3,790 millones de pesos, de acuerdo a los datos oficiales.
Estos tramos fueron habilitados en su totalidad y mejoraron significativamente la conectividad vial en una región clave para el transporte agroindustrial y de pasajeros sin contar la futura paralización, según argumentó Durañona.
Javier Martínez: “No me fui del PRO, pero era imposible acordar con La Libertad Avanza en Pergamino”
En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló su decisión de competir dentro del espacio HECHOS para las elecciones de septiembre y explicó por qué fue imposible llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza en el distrito. Aunque aclaró que sigue siendo parte del PRO, afirmó que “no iba a estafar al electorado mezclándome con gente que se opone sistemáticamente a todo”.
“No me fui del PRO, formo parte de la mesa ejecutiva del partido, pero lo que pasó es que fue imposible acordar con los referentes locales de La Libertad Avanza. Pedían cosas inadmisibles hasta último momento”, sostuvo Martínez. En ese contexto, tomó la decisión de acompañar al espacio Hechos, impulsado por el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.
“Para mí, ir en la misma lista era una estafa al electorado”.
“Lo hacemos con mucho entusiasmo, respeto y porque creemos que es una muy buena alternativa para la provincia, sin que eso signifique alejarme del PRO”, remarcó sobre este espacio que presentará lista únicamente en la segunda sección electoral.
Martínez se mostró crítico con el comportamiento de los concejales libertarios en el Concejo Deliberante: “Se opusieron a todo lo que propusimos, incluso a la tercerización de servicios. No comparten nuestra visión de ciudad. Para mí, ir en la misma lista era una estafa al electorado”.
Con respecto a la estrategia electoral, explicó: “Esta es una campaña bien bonaerense, y eso está bueno. Es la primera vez que la gente va a mirar a sus candidatos locales y provinciales con tanto detenimiento. El primer concejal va a tener mucha más importancia que antes”.
“No iba a dejar a mi equipo de 10 años por un acuerdo de cúpulas”
En ese sentido, volvió a justificar su decisión de no ir en alianza con los libertarios: “El referente principal de LLA en Pergamino viene del gremialismo docente, el primer candidato no lo conozco, y eso que nací y me crié acá. No iba a dejar a mi equipo de 10 años por un acuerdo de cúpulas. Hay que respetar a la gente que te acompaña”.
Sobre el vínculo con el espacio Somos, que no presenta lista seccional, aclaró: “No somos avenida del medio. Nosotros bregamos por un Estado lo más chico y eficiente posible, con menos empleados públicos. No somos tibios. Compartimos ideas con San Nicolás y Rojas, y con ellos formamos el espacio Hechos”.
“No se elige a un concejal para que opine del Mercosur, sino para que se ocupe del agua, las luces, la limpieza y los servicios en su barrio”.
También cuestionó el intento del oficialismo nacional de nacionalizar la elección bonaerense: “Karina Milei dice que es kirchnerismo o libertad, pero eso no aplica en Pergamino. Acá la gente va a votar qué ciudad quiere, qué concejales los representan mejor en los barrios. En octubre se discutirá macroeconomía, pero ahora se vota otra cosa”.
Y concluyó: “Hay que hacer pedagogía y explicarle al vecino que no se elige a un concejal para que opine del Mercosur, sino para que se ocupe del agua, las luces, la limpieza y los servicios en su barrio”.
Carefree y Siempre Libre dejan de fabricar en Pilar para importar desde Brasil
Kenvue, la mayor empresa global dedicada a la salud del consumidor, dejará de producir en la Argentina dos de sus líneas históricas: Johnson’s Baby , Siempre Libre y Carefree. Desde ahora, esos productos serán importados principalmente desde Brasil y, en menor medida, desde Colombia, como parte de un plan de reestructuración regional que la compañía implementa para mejorar su competitividad.
La firma informó que, si bien su planta ubicada en Fátima, partido de Pilar, dejará de tener actividad industrial, continuará funcionando como centro logístico y de control de calidad. En ese predio se mantendrá la operatoria de las marcas que ya llegaban desde el exterior, como Neutrogena y Listerine, sin afectarse por el momento su distribución local.
Con esta decisión, Kenvue deja de fabricar localmente productos que eran exportados a países de la región. En Pilar se manufacturaban shampoos, aceites y colonias de Johnson’s Baby, además de las toallitas descartables de las marcas Siempre Libre y Carefree. Parte de esa producción abastecía a otros mercados de América Latina.
La compañía, escindida en 2021 del histórico grupo Johnson & Johnson, inició una transformación global que incluye reducción de costos, relocalización de plantas y ajuste del portafolio de productos. En ese marco, decidió concentrar sus procesos industriales en São José dos Campos, en el estado de San Pablo, Brasil, donde cuenta con una de sus plantas más modernas. También derivará parte del volumen a su sede en Cali, Colombia.
La salida de la producción local ocurre en un contexto de contracción global para la compañía. En el primer trimestre de 2025, Kenvue registró una caída del 3,9% en sus ventas netas en comparación con el mismo período del año anterior, con un retroceso del 1,2% en ventas orgánicas y un 2,7% atribuible al impacto de la moneda extranjera.
Días atrás, la empresa comunicó la renuncia de su CEO global, Thibaut Mongon, en medio de una revisión estratégica del negocio. Fue reemplazado de forma interina por Kirk Perry, miembro del directorio.
Kenvue deja de fabricar en el país pero mantiene presencia operativa. Sin embargo, la decisión se suma a la lista de empresas multinacionales que en el último tiempo redujeron o desactivaron sus operaciones productivas en Argentina, priorizando mercados regionales con mayor previsibilidad macroeconómica.
Javier Martínez se suma a HECHOS con los Passaglia: “Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión”
En un nuevo reordenamiento del mapa político bonaerense, el intendente de Pergamino y dirigente del PRO, Javier Martínez, anunció su incorporación al espacio político HECHOS, liderado por Manuel y Santiago Passaglia en San Nicolás, con un mensaje centrado en la gestión y los resultados concretos. El jefe comunal decidió no conformar la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, y consolida un armado propio en la Segunda Sección Electoral.
“Quiero contarles que, junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio HECHOS”, expresó Martínez a través de sus redes sociales. Y agregó: “El 7 de septiembre elegimos concejales y diputados provinciales. Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino”.
El intendente de Pergamino había adelantado a Todo Provincial las dificultades que implicaba en su distrito realizar una alianza con la Libertad Avanza ante la postura beligerante que mantuvieron los dirigentes libertarios locales hacia su gestión.
La figura de Martínez se potencia junto al intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y su hermano Manuel, quien encabezará la lista seccional en las elecciones 2025. “Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia. Ahora es momento de unir esfuerzos con quienes comparten nuestra manera de trabajar y mostrar resultados”, planteó el jefe comunal pergaminense.
Con una fuerte crítica al actual clima político, Martínez remarcó: “Con Manuel Passaglia y Paula Bustos vamos a competir en estas elecciones desde un lugar claro: al kirchnerismo no se le gana discutiendo, se le gana con hechos”.
Desde el nuevo espacio aseguran que HECHOS representa una alternativa “lejos de las peleas partidarias” y centrada en una gestión municipal eficiente. “Nuestros vecinos necesitan más de nuestra gestión que de nuestras discusiones”, sostuvo Martínez. Y detalló algunos de los ejes de su administración: “Nuestros municipios han sido líderes en la reducción del empleo público por habitante, han sostenido sistemáticamente el superávit fiscal, eliminamos tasas y cada vez hacemos más obras para los vecinos. Esa es la manera en la que trabajamos, y eso es lo que defendemos”.
“La forma en que hemos resuelto los problemas de la ciudad nunca tuvo ideología. El pavimento, las obras, el crecimiento de la industria, el sostenimiento de la salud y la seguridad son temas esenciales. Requieren gestión, responsabilidad y compromiso”, finalizó el intendente de Pergamino.
El lanzamiento de HECHOS está previsto para este viernes, y marcará una fractura dentro del espacio opositor tradicional. Con base territorial en la Segunda Sección, el nuevo partido buscará consolidarse como alternativa de gestión real y proyectarse hacia 2027 con una propuesta que deje atrás los debates ideológicos y apueste por resultados tangibles.