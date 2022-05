En marzo del 2023 comenzaría la exploración petrolera en el Mar Argentino

Tras una consulta pública, el Gobierno anunció que la primera perforación petrolera exploratoria a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata comenzaría en marzo. Especialistas aseguran que en el Mar Argentino podría haber “otra Vaca Muerta”.

El Secretario de Energía, Darío Martínez aseguró que “si todo está en orden, en marzo del 2023, YPF con Equinor estarán ejecutando el pozo exploratorio Argerich”, al que calificó como la “gran apuesta de encontrar grandes reservas de hidrocarburos en el Mar Argentino”.

La consulta, que cerró este jueves, buscaba “recoger las inquietudes y observaciones de la ciudadanía” respecto de los proyectos denominadas “Pozo Argerich-1″, dentro del Bloque CAN 100, y “Registro Sísmico Costa Afuera 3D Área CAN 102″, ambos en la Cuenca Argentina Norte del Mar argentino, y sobre sus estudios de impacto ambiental.

A través de la aplicación habilitada al efecto, opinaron en la primera consulta 1387 personas y en la segunda 727, que debieron registrarse previamente, según se informó oficialmente.

En el caso del proyecto “Pozo Argerich-1″, cuyo objetivo es la perforación de un pozo hidrocarburífero exploratorio en aguas profundas, 315 kilómetros al este de la ciudad de Mar del Plata, 45,25% de los 727 participantes consideraron que la información provista por Equinor era “muy clara y suficiente”, y el 22,83%, “clara y suficiente”.

En cuanto al proyecto de registro sísmico planeado para el bloque CAN 102 del Mar Argentino, a 270 kilómetros de Mar del Plata, el 42,47% de las 1387 personas que participaron en la consulta indicaron que la información brindada por YPF para su trabajo en el área es “muy clara y suficiente”, y el 19,39% “clara y suficiente”.

En la actualidad, la exploración petrolera de ambos proyectos en la Cuenca Argentina Norte del Mar argentino se encuentra frenada por una medida cautelar. El expediente está en la Cámara Federal de Mar del Plata, que debe decidir si autoriza o no la iniciativa.

Otrae “Vaca Muerta” en el Mar Argentino

A fines de diciembre, el gobierno nacional otorgó la declaración de impacto ambiental para que Equinor e YPF avancen con la prospección en las áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas frente a la costa bonaerense.

Aunque se tratan de trabajos preliminares a una eventual explotación petrolera, organizaciones ambientalistas iniciaron una campaña en contra del proyecto alertando por posibles derrames. Sin embargo, especialistas aseguran que el offshore está probado en todo el mundo desde hace décadas.

En una entrevista con Todo Provincial el ingeniero naval marplatense y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015, Horació Tettamanti, aseguró que en el Mar Argentino podría haber “otra Vaca Muerta” pero que “todavía no hay certezas de que valga algo porque si no se puede sacar no vale nada”.

“Ese petróleo es propiedad de todos los argentinos. Por suerte, al estar en el mar el recurso sigue siendo de la Nación y no como lo que sucedió con los recursos en continente que pasaron a ser de las provincias por la reforma constitucional del 94 que fragmentó el país”, remarcó.

“Si los estudios resultasen positivos, la Nación pasaría a sumar un patrimonio enorme, las estimaciones son de unos 200 mil millones de metros cúbicos. Estamos hablando de otra Vaca Muerta en el mar”, subrayó.