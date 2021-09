Marcelo Daletto: “Todo espacio político tiene que tener un candidato que mida”

Tras las elecciones PASO del último domingo, el candidato a senador provincial por la cuarta sección electoral en Juntos-UCR, Marcelo Daletto dialogó con Todo Provincial Radio expresando la satisfacción por el acompañamiento, Manes fue un instrumento político para ampliar y recordó que Larreta apoyó un candidato porteño en la provincia.

¿Cómo analizan los resultados de estas PASO donde recibieron un fuerte apoyo de la ciudadanía?

Fue una grata sorpresa esta elección PASO porque creíamos que le podíamos ganar al Frente de Todos en noviembre no ahora.

Facundo Manes nos ayudó a lograr algo que estamos peleando desde hace mucho tiempo, ¿para qué hacemos política? Para solucionarle los problemas a la gente. Para eso necesitas un gobierno que le de un rumbo en el país y que pueda hacer las transformaciones. A cambiemos le pasó eso, tenía rumbo pero no tenía músculo político para hacerlas.

Eso pasó porque llegamos ampliándonos, siendo una coalición de gobierno y cuando fuimos gobierno nos cerramos. Hicimos todo lo contrario.

Esto es lo que nosotros creemos, ampliarnos para volver mejores y no fallar, resolviendo los problemas de la gente haciendo una gran transformación.

¿Hoy se buscan más candidatos que tengan conocimiento en la sociedad y no tanto militancia?

Es así, la única verdad es la realidad. En la política hay lugar para todos, algunos tienen que estar al frente del micro, otros al lado, otros por la mitad y otros en la baulera, hay lugar para todos en la política.

“todo proyecto político tiene que tener un candidato que mida”

En una sociedad hiper-comunicada todo proyecto político tiene que tener un candidato que mida. Cada vez tienen menos fuerzas los aparatos políticos y las organizaciones políticas, porque uno con organización puede llegar hablando con uno o con otro, pero con la TV y con las redes se llega mucho más.

¿Qué significa la política?

Es cuando un grupo de personas se juntan para solucionarle los problemas a otras. Tarde o temprano el veredicto final es, le cambiamos la vida a alguien. No importa si lo haces a través de los medio o a través de una organización social, lo importante es que le cambies la vida a la gente.

A veces por exceso de comunicación no se le cambia la vida a nadie; pero también hay veces que por exceso de militancia, es militancia por militar y no se le está cambiando la vida a nadie.

Siempre y cuando se le cambie la vida a alguien para mejorar sus condiciones de vida vamos a estar haciendo bien política.

Si es importante saber que se tiene que hacer en equipo, el que esta en el barrio, en el canal de televisión, no podemos por un cuestión folcklorica andar en las rutas en sulki, tampoco podemos hacer por una cuestión folklórica que la política sea de boca en boca, porque hoy hay que llagar a grandes cantidades y no solo los medios tradicionales, sino también las redes.

La gente votó a Juntos a pesar de Juntos. Votó para expresar esta protesta pero a la vez le dio la responsabilidad para que se organicen y hagan las cosas serias. Si nosotros no entendemos que no podemos cometer los errores de antaño, y no podemos creer que se hace sin dialogo o creyendo que lo construye uno solo, es imposible.

Nuestra fuerza política lo que necesita es tener humildad, aceptar que esto no es de uno solo, que esto no puede ser manejada desde la capital federal solamente, sino mirar al interior. De la ruta 6 para afuera, salvo la segunda sección electoral; en el resto del interior ganó el sector de Facundo Manes, de Emilio Monzó, de Margarita Stolbizer y Danya Tavela.

¿Lo escondieron a Mauricio Macri?

Como ex presidente Macri tiene un rol importante y no significa ser candidato. A mi no me gustaría que sea candidato pero si que este acompañando todo este proyecto y aportando la experiencia. Este espacio no es Mauricio Macri, es mucho más que él.

¿Horacio Rodríguez Larreta salió fortalecido de esta elección o perdió músculo político?

Larreta puede trabajar para ser presidente pero también puede ser otro. Eso lo va a terminar dicidiendo la gente, acá nadie tiene monopolio. Creo que Larreta respaldó la candidatura de Santilli y creo que no era necesario porque era el vice jefe del gobierno porteño , y lamentablemente, por ese déficit que tiene la provincia, donde son más conocidos los porteños que los bonaerenses, terminó imponiéndose, pero la decisión de quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires, tiene que estar en la provincia de Buenos Aires.-