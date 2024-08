Mar del Plata: Montenegro inicia una ola privatizadora que incluye la recaudación, Punta Mogotes y el Estadio Mundialista

El intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro anunció la concesión del Estadio Mundialista José María Minella y también la contratación de una agencia fiscal privada con el supuesto objetivo de «aumentar la recaudación para bajar impuestos». También adelantó que reclamará a la Provincia el manejo de Punta Mogotes para favorecer la explotación por parte de privados.

Montenegro realizó una serie de anuncios en los que se destaca como común denominador la entrega a empresas privadas de responsabilidades que hasta ahora correspondían al gobierno municipal.

Primero anunció que se lanzará un llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar el estadio José María Minella y el polideportivo Islas Malvinas. La iniciativa será ingresada al Concejo Deliberante de General Pueyrredón y buscará generar un convenio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El jefe comunal macrista señaló que ambos recintos serán concesionados a un privado que deberá encargarse de su mantenimiento. “Como contraprestación vamos a exigir las obras necesarias para renovar el Minella, el «Poli», el pago de un canon y el mantenimiento general de todo el parque de los deportes”, anticipó Montenegro.

«El Estado bobo que quiere hacer todo y que favorece a políticos que se enriquecen con sus acciones se terminó. Por esto, en todo este tiempo estuvimos analizando opciones dentro del contexto muy complicado de Argentina. Tuvimos conversaciones con la AFA y varios interesados«, apuntó el intendente.

Montenegro anunció una agencia recaudadora privada

El anuncio más curioso del intendente de General Pueyrredón pasó por el lanzamiento de «una licitación para que un privado, a su propio riesgo, ayude a fortalecer y mejorar nuestro sistema tributario».

Montenegro aseguró que con el objetivo de «bajar impuestos», se contratará a empresas «con recurso humano y herramientas financieras especializadas» para «analizar las dificultades que tienen los vecinos para poder pagar, es decir su verdadera capacidad contributiva, e ir a buscar a los que pueden pero históricamente no lo hicieron».

«Esto tiene un efecto muy concreto: si no lo mejoramos no podemos bajar aún más los impuestos y no podemos seguir generando mejores condiciones para que los privados puedan crear puestos de trabajo», dijo el intendente en una curiosa explicación.

Montenegro pujará con Provincia por Punta Mogotes

Por otro lado, el intendente anunció que el gobierno municipal pondrá fin a un convenio por el que Punta Mogotes es administrado por la provincia de Buenos Aires. «Vamos a asumir la deuda existente y recuperar Punta Mogotes«, aseguró.

Montenegro, aseguró que se buscará «integrar» el espacio de playa al barrio, lo que hizo que muchos especulen con la intención del gobierno local de habilitar desarrollos inmobiliarios en esa zona costera.

El jefe comunal adelantó la intención de sumar privados a este emblemático espacio público para «que vuelva a brillar, a generar inversiones, a mejorar en infraestructura y a tener movimiento los 12 meses del año».