Horror en Mar del Plata: mató a su pareja, la arrojó a un pozo ciego, tiró su camioneta al mar y desapareció

Valeria González de 28 años se encontraba desaparecida desde el viernes. Horas después su cuerpo fue hallado dentro del pozo ciego de la vivienda que compartía con su pareja y un hijo de apenas un año en Batán, a 17 kilómetros de Mar del Plata. Su pareja, el principal sospechoso por el crimen, permanece desaparecida y su camioneta fue encontrada en el mar en Miramar.

El cuerpo de Valeria González estaba sin vida en el pozo ciego detrás de la casa en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde vivía con su hijo y su pareja Sebastián Cechetto de 46 años.

Fuentes policiales indicaron que la familia había denunciado ayer por la tarde la desaparición de la mujer en la Comisaría 8°, ya que no se podían contactar con ella desde la mañana.

Esta mañana el padre de la víctima volvió a presentarse a la comisaria para informar que a su hija la encontraron muerta en el pozo ciego de la casa.

Cechetto fue quien vio a Valeria con vida por última vez. El viernes por la noche acompañó al padre de la víctima a realizar la denuncia.

La mujer no había concurrido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención porque según Cechetto, ella habría salido de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

Luego de realizar la denuncia, el hombre se dirigió a un boliche bailable. Allí lo encontraron los hermanos de la víctima, se produjo una confrontación y Cechetto se retiró del lugar en su camioneta Volkswagen Amarok azul.

Horas después, la camioneta del sospechoso fue encontrada en el mar en Miramar, a unos 300 metros de donde estaba el Cristo de la Hermandad, a la entrada del Vivero Florentino Ameghino. Los bomberos retiraron el vehículo hasta la zona de playa para el peritaje.

Familiares de la víctima expresaron en redes sociales su dolor por el crimen y apuntaron directamente a su pareja que sigue desaparecida: “Lamentablemente perdimos a mi prima, de la peor manera, de la cual jamás nos hubiéramos imaginado, de la que jamás desearía que alguien lo viviera. Ella nunca se fue: a Vale la mataron, la mató el padre de su bebé, la persona con la cual había dormido horas antes, la misma que se paseó por todo Batán sin sentir un poquito de culpa, sin importarle que le arrebató la vida a la mamá de su hijo“.

Se encuentra al frente de esta investigación la fiscal Romina Díaz de la UFI N°6, quien ordenó “distintas medidas que ya son realizadas por la policía para reconstruir las últimas horas de González”.