Clínica Mar del Plata: dijeron que había muerto y entregaron un cuerpo equivocado, pero la abuela estaba viva y “tirada en un cuartito”

Estela Benito de 84 años sufrió un ACV isquémico el 16 de julio. Por convenio con PAMI, la mujer fue internada en la Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español. Este miércoles, médicos llamaron informaron que la paciente había fallecido y entregaron su cuerpo. Sin embargo, cuando sus familiares la fueron a velar se dieron cuenta que la mujer que estaba muerta en el cajón no era Estela. La abuela sigue viva y fue trasladada.

En diálogo con Todo Provincial, Miriam Salinas, nuera de la paciente dada por muerta, contó: “Desde el viernes, que la dejamos internada, hasta el martes no nos pasaron ningún parte a pesar de que lo llame muchas veces al director de la clínica, Javier Pereyro”.

“El miércoles a la 18 horas me llamó un médico diciendo que la salud mi suegra había desmejorado mucho y que no había nada para hacer. A las 22 nos llamó una doctora diciendo que había sufrido un paro cardiorrespiratorio y que se había muerto. Pedimos ir a verla pero nos dijeron que no se podía por la pandemia”, relató la mujer.

El jueves por la mañana, los familiares de Estela fueron a dejar su DNI a la clínica, tal como les habían solicitado. Allí pasaron los datos de la funeraria que habían contratado para que retirase el cuerpo y luego realizar un pequeño velorio de dos horas.

“Fui a poner flores al cajón y me di cuenta que no era mi suegra”

“A las 16 horas fuimos al velorio. Cuando fui a poner flores al cajón me di cuenta que no era mi suegra”, aseguró Miriam que comparó con una escena de “Esperando la carroza” la situación que les tocó vivir. “Fue como en la película, estábamos velando a otra mujer. Menos mal que hicimos un velorio y que fue a cajón abierto porque si no enterrábamos a otra”, expresó.

Todavía aturdidos por semejante sorpresa, los familiares de Estela Benito se dirigieron hasta la Clínica Mar del Plata para averiguar dónde estaba ella efectivamente. “Siempre pensamos que estaba muerta y que quizás se la habían llevado a otro velorio. Me llevaron a la morgue, un lugar horrible. Querían resolverlo rápido y que me quedara callada”, detalló Miriam.

Dentro de la morgue, la nuera de Estela no reconoció ningún cuerpo. Pero desde una sala contigua la llamó una enfermera. En ese momento se llevó otro gran sobresalto.

“No reconocí a nadie, pero desde adentro otra chica preguntó ‘¿no será esta mujer que de acá?’ y era mi suegra que estaba viva, tirada, semidesnuda en una cama con otros pacientes más, todos en un cuartito”, aseguró Miriam Salinas.

Y subrayó: “Las condiciones de internación eran pésimas, hacía una semana que lo único que tenía era un suero. Es terrible lo que hicieron, no fue un error administrativo como respondieron las autoridades de la clínica”.

Este viernes, Estela fue trasladada al hospital Bernardo Houssay donde quedó internada. “La verdad que es un milagro que haya aguantado una semana así, luego de sufrir un ACV. Mi suegra es eterna”, comentó Miriam.

La Clínica Mar del Plata tiene una “reputación horrible”

Con respecto al cuerpo de la mujer que estaban velando en forma errada, la entrevistada contó: “Del velorio nosotros nos fuimos. El cuerpo creo que lo llevaron nuevamente a la clínica”, y destacó: “La cochería Dilo se portó muy bien y nos devolvió el dinero”.

En cuanto a la clínica, Salinas aseguró que “tiene una reputación horrible” y cuestionó a PAMI Mar del Plata por “seguir sosteniendo este lugar”, ya que “todos los marplatenses saben que es un desastre”.

“Nosotros vamos a iniciar acciones legales porque no queremos que esto le pase a otra persona. Esto fue gravísimo”, concluyó.