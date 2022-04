Manuel Passaglia denuncia que San Nicolás quedó “rehén de los Moyano” y prepara un operativo para recolectar los reiduos

En forma de protesta por la detención del secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal Maximiliano Cabaleyro, el gremio que conduce Pablo Moyano a nivel nacional inició un paro en la ciudad que incluye la suspensión de la recolección de residuos. El intendente Manuel Passaglia criticó la medida y anunció que levantará la basura con empleados municipales.

La causa judicial que derivó en la detención de Cabaleyro y otros dirigentes locales de Camioneros comenzó en febrero del 2021 cuando una empresa de San Pedro los denunció por “pedido de coimas” y el bloqueo de su planta.

El Juzgado interviniente ordenó detenerlos por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión”.

El Sindicato de Camioneros denunció que se trata de una flagrante persecución judicial para aplacar reclamos laborales justos y lanzó un paro total en San Nicolás.

El intendente, Manuel Passaglia, criticó la medida de fuerza y denunció que la ciudad se encuentran como “rehén de los Moyano”. Además dijo que este lunes, si continúa el paro, saldrá a recolectar los residuos con empleados municipales.

Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a @Kicillofok y a @SergioBerniArg apoyo y seguridad para los trabajadores.

— Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 10, 2022