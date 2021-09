Mantuvo oculta a su abuela muerta para seguir cobrando la pensión y se fue a vivir a Chascomús

El caso ocurrió en una vivienda de la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, donde vivía una abuela de 89 años con su nieto Agustín de 24 años que estaba a su cuidado. El joven ocultó la muerte de la anciana por seis meses, tiempo durante el cual siguió cobrando su pensión.

Desde hacía algunos días, Agustín dejó de responder los llamados de los familiares que decidieron acercarse al lugar acompañados por la policía. Al llegar a la puerta de una de las habitación había un cartel con la advertencia: “No entrar, llamar al 911, leeme”, acompañado por un carta.

Al abrir la puerta, sobre la cama, había un cuerpo en descomposición tapado con una frazada. Era la abuela, que fue reconocida por su propia hija.

La mujer relató que durante todo este tiempo era Agustín, quien estaba al cuidado de la anciana, era quien los informaba sobre el estado de salud de la misma y les pedía que por la pandemia no vayan a visitarla por temor al contagio.

La casa fue encontrada totalmente sucia y repleta de latas de cerveza, botellas de gaseosas y cajas de pizzas y empanadas.

En la carta, el nieto explicaba: “La abuela murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo Covid-19. Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico. Pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso”.

Y continuaba: “Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdonen. Toda la mugre que ves en casa se acumuló luego de la muerte de la abuela. Esos primeros meses fueron difíciles y recaí en el alcohol. Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vivió en la mugre. Siempre estuvo de punta en blanco y como una reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo, pero no puedo. Un beso”.

El joven fue capturado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando regresó de Chascomús, donde había escapado tras constatar el deceso de su abuela. Sin embargo, regresaba mensualmente para cobrar la pensión.

En la causa intervino el fiscal de turno de la Unidad Funcional N°5 de San Martín, doctor Ignacio Correa. Estableció que el expediente sea caratulado como “averiguación de causales de muerte y abandono de persona”.