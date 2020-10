Malena Galmarini y Blanca Cantero recorrieron obras cloacales que beneficiarán a más de 75 mil habitantes de Presidente Perón

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, recorrieron las obras “Red Primaria Cloacal Colector Rucci” y “Red Primaria Cloacal Colector San Pablo”. Las mismas estarán finalizadas a mediados del 2021 y beneficiarán a más de 75 mil vecinos y vecinas de la localidad.

El encuentro comenzó en la municipalidad donde se firmó un convenio marco para la ejecución de más obras que tiendan a la provisión de agua potable y desagües cloacales en todo el municipio. Luego, junto visitaron junto a la intendenta las obras primarias cloacales.

Al finalizar la visita, Galmarini declaró: “Estas dos obras van a beneficiar a alrededor de 75 mil vecinos y vecinas de la zona. Algunas personas ya tienen el servicio, otras no lo tienen. Vamos a poder conectar a vecinos y vecinas que tenían la red secundaria, pero que no tenían la red primaria. Entonces si no tenemos el colector, aunque tengan el caño en la puerta de su casa, no es verdad que tengan el servicio. Así que estamos resolviendo la ampliación de la planta depuradora, que nos va a permitir seguir planificando y seguir construyendo redes en este municipio. Siempre Blanca me pregunta: “¿Cuándo vamos a llegar al barrio Numancia?”. Sé que es un barrio muy importante para Presidente Perón, uno de los barrios más antiguos, y que no tiene los servicios, así que ya estamos trabajando para que los tenga. Pero mientras tanto tenemos la obligación de ir conectando, en este caso, los barrios San Pablo, Los Robles… es seguir trabajando con aquellas vecinas y vecinos que están esperando estos servicios esenciales hace muchísimo tiempo”.

Respecto a la reactivación de las obras, Cantero afirmó: “Todos sabemos en Presidente Perón la gran deuda que teníamos y hoy vemos cómo hay empresas que están trabajando en este distrito para mejorar nuestros servicios. Tengamos en cuenta que lo que tuvimos durante muchos años en Presidente Perón, eran obras que se comenzaban, se hacía el término de la cañería, pero después no teníamos los pozos de succión del agua o no teníamos todos los pozos y los elementos necesarios, ni siquiera las plantas depuradoras, para llevar cloaca a los vecinos. Hoy por suerte esa realidad está cambiando y nos van terminando las obras necesarias para poder conectar a vecinos que hace añares están esperando, que tienen el tendido, pero que no tienen la obra finalizada. Después de que terminemos esta gran primera etapa, van a venir obras que van a seguir beneficiando a otros barrios. Pero primero terminemos lo que otros dejaron inconcluso”.

Las obras están destinadas a transferir el caudal de un sector del Radio Servido y de las futuras áreas “El Roble” y “San Pablo” a la Estación de Bombeo Cloacal Rucci existente, en el partido de Presidente Perón. El colector denominado “Red primaria Cloacal Colector San Pablo” va a evacuar los efluentes cloacales provenientes de las redes secundarias del Barrio San Pablo. Los mismos descargarán sus efluentes en la “Red Primaria Cloacal Colector Rucci”.

Finalmente, la presidenta de AySA concluyó: “Este año estamos llevando adelante un presupuesto muy importante, y el que viene el próximo año es más importante todavía, y eso nos genera mucha alegría, pero también una enorme responsabilidad. Una vez que el presupuesto se consigue, lo importante es tener la planificación y el acompañamiento de todas las partes. Lo importante es hacer el trabajo y llevarle el agua y las cloacas a nuestros vecinos y vecinas. Los convoco a encontrar la mejor manera de trabajar en conjunto para llegar cuanto antes a terminar estas obras que son tan necesarias”.

El encuentro también contó con la presencia de autoridades del municipio como Juan Carlos Perez, Jefe de Gabinete, y Hernan Santana, Secretario de Planificación. Desde AySA también se hizo presente el director de Relaciones Gubernamentales, Mario Russo.

