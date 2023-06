AySA continúa trabajando para que el municipio disponga del 100% de sus redes de agua y cloaca en 2024. Esta semana, con motivo de la habilitación de la obra “Cierre de Malla Rincón de Milberg M II” en el partido de Tigre, se celebra la finalización de las obras del servicio de agua que benefician a 1374 vecinas y vecinos de los barrios de: El Ahorcado, La Costilla y Liniers, del partido de Tigre.

“Con la cantidad de obras planificadas, licitadas y en ejecución podemos decir que en el 2024 Tigre va a tener el 100% de las redes de agua y cloaca”, afirmó Malena Galmarini.

Es importante señalar que con la instalación de 4.736 metros de cañería y 288 conexiones domiciliarias la localidad de Rincón de Milberg alcanzó el 95% de cobertura del servicio de agua, por lo que se estima que para fin del corriente año, se complete el 100%. En lo que respecta al servicio de cloaca, hoy día la cobertura es del 45% previendo finalizar las obras en mayo del próximo año.

“Nosotros comenzamos allá por el 2005 reclamando que en Tigre 1 de cada 10 vecinos no tenían cloaca y 6 de cada 10 no tenían red de agua potable. Hasta el 2013 que Sergio Massa dejó la intendencia, pudimos hacer las obras fundamentales: la planta potabilizadora, la ampliación de la planta de tratamiento que está en San Fernando, acueductos y colectores, pero del 2013 hasta el fin del 2019, no se hizo ni un metro de red de agua ni de cloaca.”, sostuvo Galmarini.

En el partido, fueron ejecutadas 110 obras en total, 55 corresponden al servicio de agua beneficiando a 134.000 habitantes y las otras 55, de cloaca representando a 348.000 los adjudicatarios por dichas obras. Para llevar adelante el proyecto, se efectuó una inversión de $46.224 millones de pesos, en pos de mejorar la calidad de vida de cada vecina y vecino de Tigre.

“Estoy cumpliendo un viejo anhelo y un viejo compromiso con nuestros vecinos y vecinas. Nosotros tenemos esa deuda pendiente que desde el 2019 y con mucho acompañamiento del gobierno nacional y provincial estamos empezando a saldar”, concluyó Galmarini.

Gracias a este importante plan, las localidades de Tigre, Troncos del Talar, General Pacheco, Nordelta, Ricardo Rojas, Dique Luján y Rincón de Milberg completarán este año el 100% de cobertura de agua potable, mientras que las localidades de General Pacheco, Nordelta, Ricardo Rojas y Benavidez llegarán al 100% de cloacas.

Para el porcentaje faltante en las demás localidades, la empresa ya cuenta con obras y proyectos para completar el 100% de ambos servicios, así como también las obras necesarias para incorporar a los barrios que cuenten con servicios desvinculados dentro del radio de servicio.

Por último Malena Galmarini recordó que “Estamos trabajando mucho en todos los municipios, en la Capital Federal y Tigre con sus respectivas localidades, desde el inicio de la pandemia. No importa en qué barrio, ni la situación social o económica, todos van a tener agua y cloacas”.