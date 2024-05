Magario durísima con Milei: «Devolvamos los derechos que hoy les quita a pibes, abuelos y trabajadores»

Este sábado, el gobernador Axel Kicillof realizó el primer acto de su armado político en Florencio Varela. Con un mensaje fuertemente nacionalista y en clara oposición a Javier Milei, el mandatario bonaerense empezó a ratificar sus aspiraciones presidenciales.

«Este plenario se desbordó, me pone muy feliz porque venimos a discutir lo que pasa pero también que vamos a hacer hacia adelante«, manifestó Kicillof al inicio del acto y el público respondió con el cántico «se siente, se siente, Axel presidente».

«Se empezaron a organizar en toda la provincia multisectoriales de todos los afectados por este gobierno. Acá llegaron todas a este encuentro que reúne a compañeros de todo el territorio bonaerense», remarcó Kicillof.

Y apuntó: «Este es un acto de organización pero también un acto de lucha. A este encuentro lo denominamos la patria no se vende, en rechazo a los intereses, los valores y la agresión que representa el gobierno de Milei».

«Es nuestro mandato trabajar incansablemente a contramano de esa idea del gobierno (nacional) de que el Estado es una organización criminal. Criminal es dejar a los pibes sin escuelas, a nuestro pueblo sin salud, dejar que los precios se vayan a cualquier lado. Haremos todos los esfuerzos, tendremos que duplicar y triplicar el trabajo, el esfuerzo, la militancia y la creatividad», apuntó.

A su vez, adelantó que en el plenario se definió el rechazo total a la Ley Bases del Gobierno y mencionó específicamente un punto: «El RIGI desmantela el sistema de instituciones científico tecnológicas de la argentina».

Sobre el ajuste que implementa Milei, manifestó que “son los mismos actores de siempre y por eso no hemos visto que aplicó un plan de ajuste ortodoxo. La devaluación más grande de la historia, 120%, con una total desregulación de los precios, seguido de un ajuste fiscal, que como decía el otro día Cristina, es trucho. Porque uno no puede decir que ahorra, porque no pagó la luz, el alquiler o el celular”.

«Lo que vemos es que el ajuste que hizo Milei “del 35% de ajuste, a los jubilados le ajustó ese 40%, los tarifazos y el boleto otro 10%, la obra pública un 20% y a las provincias un 7%”, remarcó.

«Lo digo para que sea claro: le ajustó al pueblo, a los jubilados, a los sectores populares, a las provincias. Basta de insistir conque esto es la panacea y nos va a salvar: es el ajuste de siempre y le va a romper la espalda al pueblo», afirmó.

«Este plan de lucha que comenzó cada uno de los sectores, que no tengan duda que va a continuar y con más fuerza si no cambian las políticas. Se ha resuelto oponerse hasta que se derrumbe esa ley, que no tiene un artículo que beneficie al pueblo, y marchar y manifestarnos cuando se trate en el Congreso nacional», anticipó Kicilof.

Sobre el «Pacto de Mayo», apuntó: «No estamos de acuerdo con esa plataforma de Milei, ahora parece que ni siquiera se hace en mayo. Yo propongo una fecha ¿por que no lo hacen el 4 de julio?», en referencia al día de la independencia de Estados Unidos.