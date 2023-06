Luego de ganar el “Nobel” de Veterinarias, Carlos Lanusse expresó su orgullo de “haber apostado por Argentina”

Todo Provincial RADIO entrevistó a Carlos Lanusse, investigador del Conicet Tandil y la UNICEN que días atrás se convirtió en el primer científico latinoamericano en recibir el “Premio Memorial Lloys David”, el galardón más importante de las ciencias veterniarias a nivel mundial que concede la Academia Americana de Farmacología y Toxicología Veterinaria (AAVPT).

“Me galardonaron con la máxima distinción en reconocimiento a la trayectoria académica para el desarrollo de la disciplina y por la generación de conocimiento científico original que ha impactado en distintas partes del mundo y usado por otros científicos de distintos campos”, explicó Lanusse.

Nacido en Orense, estudió veterinarias en la UNICEN, hizo su primer doctorado en La Plata y luego continuó su formación en Canadá. Años después regresó a Tandil y armó un equipo de investigadores comprometidos que en 2011 dieron nacimiento al Centro de Investigación Veterinaria de la Universidad de Tandil (CIVETAN).

“Este premio cobra más dimensión porque reconoce un trabajo hecho en la universidad pública y el Conicet en el centro del país, en el marco de los vaivenes del país”, dijo Carlos Lanusse y remarcó: “Es una enorme distinción en términos académicos pero también un reconocimiento personal por haber apostado por Argentina y no haberme ido al exterior a pesar de haber recibido muchas ofertas. Lo puedo disfrutar estando en mi tierra“.

“Es una distinción muy especial, no se da anualmente sino que hay que completar unos cuantos casilleros para obtenerlo y me siento orgulloso de haberlo hecho no solo en términos personales sino por lo que significa un equipo de trabajo que apostó a la ciencia desde Argentina“, aseguró el científico.

Sobre la importancia del Conicet, el distinguido investigador aseguró que el organismo “está en todo el país y ha dado muestras sobradas sobre la importancia de su trabajo. Lo que la ciencia argentina ha demostrado y aportado está muy por encima de la opinión“.

Carlos Lanusse ahora está postulado para integrar el directorio del Conicet. Durante su carrera estuvo a cargo de numerosos recursos humanos de todas las categorías, fue responsable de proyectos nacionales/internacionales de investigación y desarrollo tecnológico y autor de 326 publicaciones y capítulos de libros sobre las bases farmacológicas de la actividad antiparasitaria y evaluación del desarrollo de resistencia a diferentes fármacos, con impacto en salud animal y humana.

Carlos Lanusse y un mensaje para los jóvenes

Como mensaje “a los jóvenes que piensan que Ezeiza es el destino“, el científico expresó: “No estoy en cuenta que los jóvenes tengan la experiencia de hacer una estadía en el exterior y ver otras cosas porque un gran parte de ellos vuelve emoderado para empezar una nueva vida. La experiencia personal hay que hacerla pero como docente, investigador y ciudadano tengo la obligación moral de mostrarles que no hay nada sencillo, en ningún lugar del mundo las cosas son fáciles”.

Por eso dijo que a pesar del “desasosiego” que causan las fluctuaciones del país, se deben “tomar aquellos modelos que puedan ser de utilidad para que la gente joven no tome esa opción”, y reflexionó: “Son momentos difíciles, en la que los jóvenes tienen otro sentido de pertenencia y una necesidad de respuestas inmediatas que ni la universidad y la ciencia pueden dar”.

En ese marco, consideró que las universidades deberían modificar los planes de estudio para que “sean acordes a las expectativas de la gente joven porque muchos no están dispuestos a estudiar carreras de 7 años”.

“No digo que no sigan existiendo esas carreras largas para la gente que tiene vocación y pasión pero deben aparecer opciones alternativas como la tecnicatura en programación que implementó la Facultad de Exactas de la UNICEN. Hay que implementar carreras cortas con salida laboral, hace años que la universidad lo discute pero cambiar el status quo cuesta mucho”, expresó el destacado Carlos Lanusse.

“La sociedad entendió la importancia de invertir en ciencia”

Sobre la política en ciencia y tecnología, el director del CIVETAN aseguró: “Hemos dado muestras sobrada que se van generando políticas de Estado y debemos defenderlas más allá del destino político partidario del país”, y consideró: “El Estado debe mantener la inversión y también debemos explorar en la inversión privada en Investigación y Desarrollo”.

En ese sentido, expresó que los países que “dieron un salto tecnológico enorme” como Japón, Corea del Sur e Israel “lograron llegar al 4% de inversión en ciencia y tecnología con una participación del 50% del sector privado”.

“Es necesario proyectar a futuro sin cambios bruscos en la dirección, logramos que la sociedad entienda la importancia de invertir cada vez más en cienca y tecnología. Creo que estamos en el buen camino pero debemos lograr que esto se comunique. No solo hay que difundir noticias pálidas sino también cosas buenas que son dignas de ser contadas“, aseguró en referencia a los medios de comunicación.

Por otra parte, Lanusse aseguró que el debate entre ciencia básica contra aplicada “no tiene sentido” y que “lo más importante es que sea ciencia de calidad porque así seguramente se dará lugar al desarrollo tecnológico”.

Sobre su postulación al directorio del Conicet, el destacado científico de Tandil expresó: “Estoy tratando de llevar la idea de que podemos producir más ciencia de calidad, transversalmente y con una visión federal porque hay muy buenas capacidades en muchos rincones del país”.