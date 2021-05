Lucia Iañez: “Los CAJUS son la cara del Estado en el barrio”

Lucia Iañez, directora provincial de Acceso a la justicia y asistencia a la víctima del ministerio de justicia de la provincia de Buenos Aires en dialogo con Todo Provincial Radio contó sobre la importancia de los CAJUS, los pedidos de la gente en los barrios y criticó la gestión de Macri y Vidal por alejar al Estado de los que más lo necesitan.

Al ser consultada sobre los CAJUS, Iañez explicó “son los centros de acceso a la justicia y asistencia a la víctima de la provincia que tienen como punto especial que aparte de hacer acceso a la justicia están especializados en aspectos vinculados en asistencia a la víctima”.

“Es una política pública espectacular porque es muy integral y trabaja de manera interdiscplinaria con todas las problemáticas que la gente tiene en los barrios, especialmente la que menos tiene y más vulnerabilizada”, remarcó la funcionaria provincial.

En esa misma línea comentó “Es un orgullo porque el espacio de asistencia a la víctima de provincia es un área que existe desde el año 2004, que tiene mucha especialización y muchos casos asistidos. Tiene mucha experiencia y mucha jerarquía en el marco de la provincia”.

En tanto, sobre el trabajo realizado desde que comenzaron el gobierno con Axel Kicillof dijo que “superamos los 15 mil casos asistidos en lo que va de la gestión”.

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Sobre cuales son los mayores reclamos, Lucía Iañez afirmó “La problemática principal es el acceso a la documentación, siempre teniendo en cuenta que han sido años muy raros estos dos últimos, muy extraordinarios, muy lejanos a lo que ocurre”.

ACCESO A LA JUSTICIA

“Más de 5000 casos pertenecían a acceder a la jurisdicción, acceso a la justicia en términos del poder judicial. En un año donde la justicia estuvo bastante cerrada por la pandemia nos generó eso. También reclamos por documentación y trámites de previsión social. Muchos que pedían acceso a la salud, como tenían temor a acercarse a los hospitales”, aclaró la directora provincial.

CRÍTICAS A MACRI Y VIDAL POR ALEJAR AL ESTADO DEL BARRIO

Iañez no se guardó las críticas al gobierno anterior, “Venir de 4 años de un esquema muy centralizador, más allá de otras cosas que yo tengo mala valoración de lo que ocurrió en las gestiones de Macri y Vidal; se aislaron mucho las políticas públicas, costaba mucho conectar los espacios de atención en los barrios con los organismos nacionales y provinciales”.

“Trabaje en el territorio durante esos 4 años y no teníamos convenio con ANSES para averiguar cómo era la situación de la gente. Hay veces que estas en un barrio y el ANSES no está cerca, y como no se hacían operativos en el territorio como si se hacen ahora, los vecinos tenían que ir hasta el centro”, recalcó la funcionaria del ministerio de justicia de la provincia.

LOS CAJUS SON LA CARA DEL ESTADO EN EL BARRIO

Sobre la importancia de llevar el estado a los barrios expresó “Los cajus son la cara del estado en el barrio, la posibilidad de construir una referencia, porque cuando anclan en el territorio la gente viene a consultarte de todas las cosas que le van pasando”.

“Es muy importante pensar la descentralización del estado hacia los territorios. Por ejemplo en La Plata las delegaciones no resuelven todos los problemas de la gente, pero es un modo de pensar el estado”, aclaró Iañéz.

CIUDADANÍA DIGITAL Y BRECHA DIGITAL CON LOS MÁS EXCLUÍDOS

Sobre el concepto de “Ciudadanía Digital”, Lucía recalcó que “empieza a aparecer la posibilidad de hacer los trámites por internet, y te permite hacer todo más eficiente y más rápido; en algunos casos construyendo una brecha digital de la ciudadanía, una brecha digital con los sector más excluidos, que ya lo estaban y que con el mundo construido todo en base a los digital y la falta de acceso a internet, los aleja cada vez más”.

Al ser consultada si existe una justicia para ricos y otras para pobres, la directora provincial fue tajante; “si claramente, si miras las situación de los sectores vulnerables y sólo conocen dos fueros de la justicia, el fuero de familia y el penal. Conocen el fuero penal porque son perseguidos por este fuero y conocen el de familia porque no tienen documentos porque nunca se inscribieron, o les pasa de necesitar un alimento, o algo así, de ir tramitar algo para los hijos o padres”.

“Los sectores más acaudalados tienen la posibilidad de contratar un abogado, de hacer que se apure mucho más cualquier proceso judicial, de tener acceso a la información de la causa más rápidamente, ser defendidos de mejor manera”, explicó a Todo Provincial Radio, Lucía Iañez.

REPENSAR UN PODER JUDICIAL MÁS IGUALITARIO Y MÁS JUSTO

Por último, finalizó con una reflexión: “sin duda hay que repensar el poder judicial para que sea más igualitario y más justo”.