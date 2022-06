LU24, la radio más importante de Tres Arroyos, perdió su licencia y la compró un mutualista de La Plata

Se trata de la histórica LU24 Radio (AM 820) cuya licencia había vencido en 2018. El ENACOM aprobó la adjudicación mediante concurso público de la licencia para la “instalación, funcionamiento y explotación” del servicio de radiodifusión sonora a favor de un nuevo propietario. La medida incluye a la FM 95.3. Desde la emisora que lleva 53 años al aire aseguraron que “resistirá administrativamente y ante la Justicia”.

La resolución publicada por el Ente Nacional de Comunicaciones el pasado 26 de mayo aprobó el concurso público convocado el año pasado (resolución N°1298/21) mediante el cual se adjudicó a Carlos Alberto Gaskin la licencia para la “instalación, funcionamiento y explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Amplitud de Categoría IV, identificado con la señal distintiva LU24, en la frecuencia 820 KHz, y de su Servicio de Frecuencia Modulada de Categoría E, en la frecuencia de 95.3 MHz, en la localidad de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires”.

La adjudicación tendrá validez por un período de 10 años, a contar a partir de la fecha de la autorización de inicio de emisiones regulares, pudiendo ser prorrogada a su vencimiento.

Según consigna la “Argentina en AM y FM” la ex licenciataria de la AM 820 LU24 Difusora Tres Arroyos S.R.L, “había promovido un amparo judicial que tramitó por ante el Juzgado Federal de Necochea, teniendo en cuenta que el Artículo 3° de la Resolución 1298/21, había declarado la extinción de la licencia de esta firma para la prestación de ambos servicios de comunicación audiovisual, siendo que la misma se encontraba vencida desde el 29 de enero de 2018″.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procedió posteriormente a revocar la medida cautelar de “no innovar” dictada contra el ENACOM.

De este modo, el organismo a continuó con el proceso de adjudicación, siendo Carlos Alberto Gaskin, el único oferente en dicho concurso, y quien reunía los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para acceder a la titularidad de la licencia.

“No se hace ninguna referencia en la resolución de adjudicación, pero resulta evidente que la ex licenciataria “LU24 Difusora Tres Arroyos S.R.L.”, debería cesar sus emisiones de la estación de Amplitud Modulada identificada como “Radio Tres Arroyos” (AM 820 KHz), que explota desde el 4 de octubre de 1969, así como de “FM Ilusiones” (95.3 MHz)”, señalaron desde la página dedicada a las novedades de la radio argentina.

La radio fue creada en 1969 por Evaristo Alonso quien fue su director hasta su muerte en 1990 en un accidente vial. Desde el 2001 su conducción había quedado a cargo del periodista José Luis Basualdo que anteriormente trabajaba en la emisora.

Qué dicen desde la LU24

La empresa emitió un breve comunicado que dice: “LU24 Radio Tres Arroyos comunica que ante la disposición del Gobierno Nacional de no renovar las licencias de AM 820 y FM Ilusiones y adjudicarlas a un ciudadano de La Plata sin siquiera notificarnos para competir, hemos iniciado los reclamos pertinentes administrativos y a la Justicia a los efectos de no dejar una fuente de trabajo en riesgo y a una comunidad del sudeste de la Provincia de Buenos Aires sin su radio con la que convive hace 53 años. Solo comunicamos esta cuestión esencial para no entorpecer la tarea de quienes tienen que tomar decisiones. Será Justicia”.

Quien es el nuevo propietario de la licencia

Carlos Alberto Gaskín es el presidente de la Asociación Mutual de Empleados Bonaerenses AMEBO y de la Federación de Mutuales Regional La Plata FMRLP y el prosecretario de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM).

Gaskín también es titular de la Cátedra Libre “Economía Social y Mutuales” de la Universidad Nacional de La Plata creada en el año 2015 y profesor de la Universidad Católica (UCA), donde reciente disertó.

“En nuestro país el mutualismo fue traído por la inmigración y fundamentalmente se ha convertido en un gran prestador de servicios. En la actualidad aproximadamente 30 millones de personas están ligadas directa o indirectamente a una mutual o a una cooperativa, que se ocupan de todo lo que sea los servicios a nivel nacional”, aseguró en ese encuentro.

Actualmente, los mutualistas mantienen un conflicto con el gobierno bonaerense por el “tratamiento que hace la provincia de Buenos Aires al Código de Descuento masivamente” lo que según Gaskin “cortó el cobro de las prestaciones de servicios de salud, de turismo, de ayuda económica”.