Los legisladores de Cambiemos salieron en fila y organizados a bancar a Vidal

Tras las críticas del presidente de la nación, Alberto Fernández, y del ministro de Salud, Gines Gonzalez García, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal por no haber creado ni un hospital en los 4 años de gestión. Desde el bloque de Cambiemos se organizaron para salir a respaldar a la ex mandataria provincial.

Otro de los que había criticado con dureza la gestión de salud en la provincia es el actual ministro nacional, Gines Gonzalez García, quien la había calificado de “desastroza”. Ante estas declaraciones el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia, Maximiliano Abad, defendió a la gestión de María Eugenia Vidal en materia de Salud.

“En 2015 recibimos la Provincia de parte de un gobierno que se jactaba de preocuparse por la salud pero que construía hospitales y los dejaba vacíos, sólo para el corte de cinta. No había camas, no había médicos y no había equipos”, dijo Abad.

En este contrapunto, los intendentes del Pro mantuvieron un sugestivo silencio y el sector liderado por Horacio Rodríguez Larreta le bajó el tono a la disputa.

“En 4 años se hizo lo que no hicieron en 30 con los hospitales existentes, porque no tenía ningún sentido continuar con el festival de inauguraciones si los hospitales que ya estaban se caían a pedazos”, agregó Abad

El legislador puntualizó los logros de la gestión Vidal en materia de Salud y resaltó al SAME Provincia, como un “hito histórico”. El sistema de emergencia llegó a una gran de comunas bajo un esquema que hace que actualmente su costo corra a cuenta enteramente de las comunas.

Otra que salió a defender a la gobernadora, fue la diputada Alejandra Lorden, quien directamente le habló a Alberto Fernández “Sr. Presidente se preguntó alguna vez en qué condiciones recibió el Sistema de Salud provincial la gestión de Maria Eugenia Vidal? Nos dejaron una crisis de insumos e infraestructura, donde de 79 hospitales había 58 en muy mal estado”.

“No queríamos inaugurar cáscaras vacías ni seguir ignorando la situación crítica que padecíamos todos los bonaerenses en el servicio de salud. Ojalá que cada política sanitaria que se tome sea superadora, sin discursos agrietadores y sesgo ideológico. Hechos, no relatos”, sentenció Lorden.

Por su parte, el ex subsecretario de asuntos municipales, Alex Campbell también salió a defender a la administración sanitaria PRO. “En cuatro años llevamos adelante un plan para mejorar todas las guardias de los hospitales de la provincia. Trabajamos en las 58 guardias provinciales y terminamos las obras en 55. Además, implementamos el sistema triage, que les da prioridad a las emergencias”.

“No tiene asidero lo que dijo el ministro González García, pero no hay que hacer de esto una discusión política. Los datos están a la vista, si hubiera sido como él sostuvo no se hubiera podido tener la tasa de mortalidad infantil más baja en toda la historia de la Provincia”, remarcó Abad. Lo cierto es que la tasa de mortalidad infantil en la provincia viene bajando desde hace muchos años, incluso durante los 8 años de la gestión Scioli.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram