Los intendentes radicales acordaron impulsar el desdoblamiento electoral y armar una alianza “republicana”

El ministro de Gobierno de Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló luego del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro encabezado por Axel Kicillof con el apoyo de más de 40 intendentes, legisladores nacionales, provinciales, gremios y organizaciones sociales. Bianco aseguró que hay consenso de mantener la unidad del peronismo.

«Es algo que se viene gestando hace mucho tiempo con distintos sectores para fortalecer y dar mayor sustento político al gobierno de la Provincia y aún más desde la llegada de Milei, para tener un espacio político que se sume a los que ya existen y multiplique la fuerza que se está haciendo desde el peronismo en contra de las políticas del gobierno nacional», aseguró Bianco sobre el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro.

Sobre el futuro del peronismo en la Provincia, la mano derecha de Kicillof enfatizó: «Hay conversaciones permanentes, todos valoramos un piso mínimo de consenso que es ir juntos a la elección. Es algo que valoramos y añoramos. No estamos para romper nada. Hay gente que cree que el Movimiento Derecho al Futuro viene a dividir o restar, es al revés, viene a multiplicar. Y hay mucha gente que no está militando en ningún espacio y me escribe que quiere sumarse».

El ministro aseguró que en la provincia «hay sectores que son oposición al gobierno de la Provincia, como intendentes vinculados al PRO que, por un lado, reclaman más Estado, obra pública, salud pública, escuelas al Gobernador, pero por otro lado muestran su simpatía cada vez más cercana con Javier Milei», y apuntó: «Esa confusión la tienen que explicar ellos, nosotros lo tenemos claro. Es una discusión que tenemos que dar, ser pacientes, pedagógicos y explicarles que cuando votan a Milei están destruyendo a su pueblo».

Sobre el calendario electoral, señaló que el gobierno nacional «destruyó el sistema electoral tal como lo conocíamos al incorporar la boleta única de papel en las elecciones nacionales, lo que obliga a tener en un día de votación, dos urnas, dos boletas distintas, dos conteos, dos autoridades de mesa, dos fiscalizaciones”.

Bianco advirtió que esas elecciones concurrentes generan «una complejidad nunca antes vista en la Provincia», y agregó: «Se rompió la regla que decía que en los años electorales no se modificaba las reglas electorales. Ellos nos plantean una discusión en Provincia, por lo que no está claro el sistema electoral ya que hay definiciones que deben tomarse antes. Por eso, pedimos a los legisladores que se expidan de manera urgente».

En tanto, retomó el tema del recorte de la obra pública por parte de la Nación y sobre ellos indicó que «son cerca de mil obras las que se estaban ejecutando en Provincia, conjunto monto actualizado de $5 billones. Esto género un impacto negativo en la construcción, el año pasado tuvo una caída del 30% y dejó parado los sueños y las necesidades de todos los bonaerenses».

Seguido, remarcó que el «Gobierno provincial continuó con todas sus obras, pero de aquellas que estaba haciendo la Nación no podemos hacernos cargo. Por eso, reclamamos al Gobierno nacional que termine las obras públicas».

Y aclaró que «las obras de infraestructura vial que eran financiadas con impuestos específicos sobre los combustibles, el Gobierno continuó cobrándolos y no afectó esos recursos a terminar las obras con lo cual es una estafa a los contribuyentes y a la gente que se vería beneficiada con esas obras. Pero, no me extraña tratándose de un Gobierno encabezado por un presidente estafador que ha participado de un proceso de estafa mundial que es tapa en todo el mundo».