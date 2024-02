Los bloques radicales criticaron a Milei por asfixiar financieramente a la Provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa luego de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires. Cuando le preguntaron por la posibilidad de emitir una moneda propia, el mandatario expresó su parecer.

“Se están estudiando muchísimas respuestas de diversa índole. No quiero y no me resigno a avanzar en una suerte de desintegración que parece provocada. Nos invitan al caos y la locura, a hacer cualquier cosa”, contestó Kicillof al ser consultado sobre la posibilidad de emitir una moneda bonaerense para suplir los fondos que está recortando Milei.

Y agregó: «Creo que tenemos que evitarlo por todos los medios, por eso invoco a la unidad nacional y el trabajo conjunto con los gobernadores de todas provincias que hemos firmado juntos cuando retiraron el Fonid y otros fondos. Hay que buscar una solución institucional que no implique la disolución de nuestra Nación».

En la conferencia de este lunes, Kicillof anunció una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la devolución de los fondos y deslizó que buscará consensuar con los demás gobernadoras un acuerdo para impulsar la derogación del mega DNU en el Congreso de la Nación.

«Sentimos un estado de indefensión porque esto es totalmente inconstitucional como el DNU y sin embargo sigue vigente», admitió el gobernador bonaerense que, sin embargo, consideró: «Eso debemos impedir, no se puede hacer cualquier cosa».

Y profundizó: «La respuesta no debe ser buscar instrumentos y respuestas que no corresponden que parece que quieren empujar mediante la provocación. Buscaremos hacerlo desde lo sensato y lo correcto, apoyando a todos los gobernadores».

«Mañana conversaremos medidas a tomar con los gobernadores pero no puede seguir vigente el DNU cuyo uno de sus efectos es poder sacarles fondos a las provincias en forma intespestiva», concluyó Kicillof.