Los bancos de todo el país estarán cerrados el jueves por el Día del Bancario
Este jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país permanecerán cerrados por el feriado del Día del Bancario, fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924, organización fundada para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero.
Durante la jornada, las operaciones presenciales en las sucursales estarán suspendidas, aunque los cajeros automáticos y el home banking funcionarán con normalidad. Los clientes podrán realizar pagos, transferencias y consultas a través de las aplicaciones móviles o plataformas digitales de cada entidad.
Desde el sector se recordó que las operaciones con vencimiento el jueves 6 se liquidarán el viernes 7, una vez restablecida la atención habitual.
Además, continuará habilitada la posibilidad de extraer dinero en supermercados, farmacias y otros locales no bancarios adheridos al sistema, una alternativa que permite disponer de efectivo sin necesidad de acudir a un cajero.
Despidieron a 150 trabajadores de una fábrica que Milei visitó hace un mes
A menos de un mes de la visita de campaña del presidente Javier Milei a las instalaciones de Newsan, la principal empresa electrónica de Tierra del Fuego, la compañía despidió a 150 trabajadores, entre efectivos y contratados. La decisión generó un fuerte impacto en Ushuaia.
Según denunciaron los empleados, los telegramas de despido comenzaron a llegar de manera escalonada, incluso a personas con más de 10 y hasta 14 años de antigüedad. En varios casos, las notificaciones se emitieron sin causa y mientras los trabajadores estaban de vacaciones o con licencia médica. “Nos echaron sin aviso previo. Fue para todos por igual”, contaron desde el sector.
El hecho contrasta de manera evidente con la visita presidencial del 25 de septiembre, cuando Milei recorrió la planta junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos fueguinos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.
Durante esa jornada, el mandatario había destacado el “potencial del régimen de promoción industrial” y prometido “reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional”.
Sin embargo, la realidad actual muestra otro escenario. La fábrica de electrodomésticos y electrónica atraviesa una fuerte retracción de la producción, en línea con la caída del consumo interno y las políticas de ajuste y apertura económica impulsadas por el gobierno nacional. La situación se suma a una pérdida sostenida de puestos laborales en la provincia, que depende en gran medida de su régimen fabril.
Los trabajadores despedidos también apuntaron contra la conducción de la UOM Tierra del Fuego, a la que acusan de haber “garantizado estabilidad laboral hasta fin de año”, compromiso que —según afirman— “no se cumplió”.
“El gremio no nos defendió. Dijeron que no iba a haber despidos y hoy estamos todos en la calle”, expresaron.
Entre los casos más sensibles se encuentra el de una trabajadora despedida mientras acompañaba a su hijo en tratamiento de quimioterapia en Buenos aires, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad local.
La empresa Newsan, fundada en 1991 y con sede en Ushuaia, es uno de los principales grupos industriales del país. Produce televisores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos para marcas como Philco, Noblex, Sanyo, Atma y Siam, además de exportar productos pesqueros bajo su división Newsan Food. Emplea a más de 7.000 personas en sus plantas fueguinas, aunque en los últimos años viene aplicando ajustes periódicos ante la reducción de los beneficios del régimen industrial y las dificultades del mercado interno.
“El PAMI está siendo vaciado por goteo”, advirtieron los trabajadores durante el paro nacional
Las delegaciones de PAMI en todo el país permanecieron paralizadas este jueves por una medida de fuerza nacional convocada por los gremios del sector en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno nacional y su política de «vaciamiento» del organismo.
La protesta forma parte de un plan de lucha que podría profundizarse en las próximas semanas. En los días previos, los empleados realizaron ceses parciales de actividades, y este jueves decidieron intensificar las acciones con asambleas y actividades de difusión frente a las delegaciones, con el objetivo de visibilizar el reclamo.
En paralelo al paro, los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, para exigir un incremento salarial urgente y rechazar las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo nacional.
También se sumaron a la medida la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI).
Las organizaciones sindicales denuncian que los más de 12.500 empleados del PAMI en todo el país perdieron más del 60% de su poder adquisitivo en lo que va del año, producto del congelamiento salarial y la inflación.
Desde la delegación de General Rodríguez, el trabajador Joaquín González explicó que la medida se enmarca en un proceso de protestas iniciadas en septiembre, con ceses de tareas y restricciones en las prestaciones del organismo. “Los sueldos están congelados y no se habilita la paritaria desde hace un año, lo que provoca que muchos profesionales, técnicos y médicos opten por irse del PAMI”, afirmó.
González también denunció que desde febrero se registran 550 despidos y advirtió sobre un “vaciamiento lento y persistente del organismo”.
“A la falta de prestaciones se suma la dilación en la evaluación de tratamientos y la sobrecarga sobre los trabajadores que seguimos sosteniendo la gestión. Todo está relacionado con todo”, subrayó.
El trabajador señaló que “las prestaciones se restringen, las farmacias no expenden medicamentos y muchos médicos dejan de atender pacientes de PAMI porque no se les paga o los pagos se demoran”. En ese sentido, consideró que “se está vaciando por goteo el recurso humano esencial para el funcionamiento del sistema, lo que genera más demoras, errores y un peor servicio”.
Durante la jornada de paro, los empleados de la sede local compartieron una merienda con afiliados y vecinos para explicar los motivos de la medida. “La comunidad de General Rodríguez, los centros de jubilados y distintos gremios acompañan este reclamo y reconocen que es justo. El PAMI lo construimos entre todos: trabajadores, afiliados y comunidad”, destacó González.
Finalmente, denunció amedrentamientos y amenazas hacia trabajadoras y trabajadores en algunas oficinas del organismo, “con maniobras destinadas a desalentar las medidas de fuerza”.
Llega 7° Foro de Comercio Minorista Bonaerense
FEBACYS, el sector de Comercio y Servicios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), organiza el Foro de Comercio Minorista Bonaerense por séptimo año consecutivo. La edición 2025 se realizará el 6 de noviembre -Día Nacional del Comercio-, en la localidad de Tigre.
Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA, destaca la importancia del foro para el sector comercial pyme:“Desde FEBA estamos convencidos de que la continuidad de este espacio de transmisión de conocimiento genera recursos diferenciales para quienes participan. Por eso cada año renovamos el compromiso de organizarlo. No sólo sirve para actualizarse y conocer tendencias, sino que favorece la consolidación de vínculos de intercambio y colaboración entre comerciantes y empresarios pyme en un contexto económico cada vez más desafiante”.
Por su parte, Carlos Cappelletti, titular de FEBACYS, asegura: “Cada año, dirigentes, comerciantes y profesionales renuevan el entusiasmo que genera participar de esta actividad, ya que acceden a herramientas de vanguardia. Hoy el comercio de calles y avenidas está ávido por incorporar recursos que le sirvan para mejorar su competitividad y uno de los objetivos del foro es facilitar ese proceso. Además, este año se hará en el marco del Día Nacional del Comercio, con lo cual también será una oportunidad para conmemorar esa fecha tan especial”.
Esta edición se desarrollará bajo el lema Reactivar, reinventar, resistir: Herramientas para un nuevo comercio. Estará compuesta por paneles que abordarán distintas temáticas relacionadas tanto con los desafíos actuales de la actividad comercial, como con las perspectivas de gestión del sector a mediano y largo plazo. Las propuestas incluyen: inteligencia artificial aplicada al comercio; herramientas de comercialización; claves de la motivación en el comercio; incidencia del panorama político y económico; y Centros Comerciales Abiertos, entre otras. Ver paneles y oradores.
El encuentro comenzará a las 13:15 y se llevará a cabo en Casino Trilenium, Perú 1385, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Inscripciones aquí.
Acompañan la organización del foro: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Banco Provincia, Banco Macro, IAM Seguros, JOYAA, Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) y Casino Trilenium.