Locura en La Plata: un hombre entró armado a un jardín para llevarse a una nena tras perder su custodia

Un hombre ingresó armado a un jardín de infantes de La Plata con la intención de llevarse a una niña sobre la que había perdido recientemente la custodia legal. Al no conseguirlo se retiró del establecimiento tras proferir amenazas a los docentes y autoridades.

El episodio ocurrió el pasado viernes por la tarde en el Jardín de Infantes N°958, emplazado en las calles 155 y 44 de La Plata, cuando el hombre, que no es el padre de la niña, reclamó retirar a la menor del lugar mientras gritaba: “No tengo nada que perder, me quitaron a mi hija”.

De acuerdo a testimonios de las docentes, el hombre las amenazó mientras aseguraba que había perdido la tutela debido a denuncias efectuadas en su contra con la sospecha que las mismas habían sido efectuadas por parte del colegio. No se dio a conocer su parentesco que lo une con la niña, ni cuál es la acusación.

La directora del jardín de infantes presentó una denuncia formal y pidió una perimetral para evitar que el hombre se acercara al establecimiento. La institución quedó bajo custodia policial.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se informó a Télam que “desde el primer momento realizó una intervención supervisiva desde el Nivel Inicial, la jefatura regional y distrital y el área de Psicología”.

“Se realizó un acompañamiento sostenido de la niña priorizando su cuidado y se continúa trabajando desde las mismas áreas para el cuidado de la niña y de los docentes”, añadieron las fuentes.

Asimismo, se aclaró que “se articula con diferentes áreas del Estado provincial para atender las necesidades que esta situación presenta”.