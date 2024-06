“Lo podemos evitar”: funcionaria de General Rodríguez chocó borracha y quiso coimear a la policía

Una funcionaria de General Rodríguez chocó borracha e intentó sobornar al inspector: tenía 3,21 de alcohol en sangre.

Se trata de Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario en General Rodríguez, Buenos Aires. Tras consumir alcohol, la funcionaria subió a su Corsa color blanco y condujo por la Ruta 7 donde se cruzó de carril e impactó contra una camioneta. Efectivos de la Secretaría de Seguridad de la comuna detuvieron a la mujer y le hicieron un control de alcoholemia. La pipeta arrojó un llamativo 3,21

Szchur tuvo una reprochable actitud que fue registrada por un testigo. En el video se ve a la funcionaria con dificultad para mantenerse en pie y balbuceando algunas frases a fin de evadir tanto el test como las consecuencias. «Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale», lanzó la mujer.

🚨 "PODEMOS EVITARLO, NO?", EL PEDIDO DE UNA FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE MANEJABA BORRACHA, CHOCÓ Y QUISO NEGARSE A LA ALCOHOLEMIA

– Finalmente, le hicieron el test a Paola Szchur, subsecretaría de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez y dio 3.21. La echaron

– Vía @lapostagr pic.twitter.com/IKZ3KFMb5n — Vía Szeta (@mauroszeta) June 11, 2024

https://artear-eldoce-prod.web.arc-cdn.net/amp/reproductor/1632172/article/actualidad/2024/06/11/una-funcionaria-choco-borracha-e-intento-sobornar-al-inspector-tenia-321-de-alcohol-en-sangre/?disableAds=false#amp=1

En camioneta chocada por Szchur viajaban seis personas. Juan Ortíz, dueño del vehículo, dio su versión al medio La Posta TV. “Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado”, contó el hombre.

El conductor de 43 años y sus acompañantes reparten pollos y producto del choque se quedaron sin vehículo para trabajar. “Nosotros nos dedicamos a la carga y descarga de aves. Llevábamos cajones de pollo en el tráiler, que quedó destrozado. Ahora tenemos que reparar la camioneta y el tráiler para poder volver a trabajar”.

Además de los daños materiales, Juan señaló que uno de sus compañeros heridos resultó herido. Martín, de 33 años, ya está en su casa pero debe seguir atendiéndose en el Hospital Vicente López. Lo voy a traer yo a General Rodríguez para continuar su recuperación. Va a estar sin trabajar por un tiempo también”, precisó.

Luego del accidente de tránsito que casi termina en tragedia, trascendió que la funcionaria fue separada de su cargo. Además todas sus redes sociales se encuentran dadas de baja. Paola Szchur se desempeñaba como subsecretaria de Desarrollo Comunitario en General Rodríguez.