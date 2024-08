Llamó 36 veces al 911 diciendo haber visto a Loan Peña y ahora podría recibir una multa millonaria

El intendente interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero, habló con Todo Provincial RADIO y describió la alarmante situación que atraviesa el sistema de salud local por el sideral aumento de precios de los medicamentos. También alertó por la pérdida de puestos laborales y la falta de gestión del gobierno nacional hacia los municipios.

«Estamos viviendo una situación crítica porque tenemos un déficit por el alto costo de los medicamentos. Nuestro hospital tiene muchas prestaciones y los costos se nos dispararon desde que Milei liberó los precios», explicó Moccero y advirtió: «Ahora sufriremos problemas para la cobertura de guardias por que los médicos quedaron incluidos en el Impuesto a las Ganancias».

Coronel Suárez comunicó que ya gastó el 90% del presupuesto del hospital que había sido contemplado para todo el año 2024. «Los medicamentos hay que seguir comprándolos, las prestaciones se seguirán brindado pero en algún otro lado deberemos ajustar las clavijas como la deuda que mantienen las obras sociales y el retraso en el valor que pagan por las prestaciones», aseguró el jefe comunal que además destacó la importancia de un proyecto para provincializar el servicio de Neonatología.

Caída de puestos laborales y teléfono descompuesto con Nación

El intendente interino de Suárez señaló que la recesión impacta fuerte en el interior bonaerense y explicó que la industria es la primera en evidenciar problemas.

«La fábrica de zapatillas DAS que trabaja para Adidas ya despidió 300 trabajadores. Históricamente Suárez es productora de zapatillas, esto también golpea a los micro emprendedores vinculados a la industria del calzado», detalló Mauro Moccero.

Y agregó: «Esto es una rueda porque el que queda desempleado pierde la obra social y si o si necesita la atención gratuita en el hospital».

Sobre la relación con el gobierno nacional de Javier Milei, el jefe comunal aseguró: «Todos los días esperamos la presencia de algún funcionario para que nos explique cómo es un país sin obra pública. Hubo muchos gobiernos centralistas pero este excede todos los parámetros».

Y apuntó: «Ni siquiera nos dan de baja los convenios de obras públicas paralizadas para que podamos reactivarla en conjunto con el gobierno provincial. No solo no te financian sino que no te dan de baja el convenio para seguir con otros recursos».

En esa línea, cuestionó: «Puede haber diferencias políticas dentro de una lógica pero acá ni siquiera atienden los teléfonos. Llega un momento en que no podemos seguir dando respuestas».